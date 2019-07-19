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Суд Литвы арестовал фигуранта дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Сотрудники полиции в Вильнюсе задержали бывшего гендиректора «Самаратранснефть-терминала» Романа Ружечко, объявленного в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба». Вильнюсский участковый суд арестовал его на три месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя судебной инстанции Риманте Краулише.

Ружечко, объявленный Интерполом в розыск, был задержан в Литве 17 июля. Позже посольство России в Литве сообщило, что фигурант не обращался к ним за правовой помощью. «Согласно установленной процедуре, посольство было поставлено в известность о задержании гражданина РФ, однако за правовой помощью он не обращался», – уточнил агентству представитель российского посольстве.

Концерн «Белнефтехим» в середине апреля сообщил о поставках некачественной нефти из России вечером 19 апреля. Через неделю после этого «Гомельтранснефть Дружба» остановила транзит «грязной» российской нефти в Европу. Минэнерго России подтвердило инцидент: в нефть попал дихлорэтан – токсичное вещество, используемое как растворитель жиров и парафинов. Дихлорэтан обладает сильными коррозийными свойствами. Оператор нефтепровода «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло на участке Самара – Унеча. Компания назвала произошедшее результатом умышленных действий.

Следственный комитет России завел по этому факту уголовное дело. В нем 13 фигурантов, из них четверо арестованы, пятеро – под домашним арестом, двое – под подпиской о невыезде. Еще двое – Ружечко и бывший бенефициар ГК «Петронефть» Роман Трушев – объявлены в международный розыск. Суд в России заочно арестовал их.