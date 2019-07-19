«Газпром нефть» и «Сибур» стали единственными владельцами омского завода полипропилена

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Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга

Президент России Владимир Путин утвердил введение въезда иностранцев на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области по электронным визам, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, электронные визы вводятся с 1 октября 2019 г. Такой документ будет выдаваться на основании решения МИД России по заявлению иностранного гражданина, заполненному на сайте министерства не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Россию на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток. Такие визы можно будет получить для совершения деловых, туристических и гуманитарных поездок.

Ранее президент на встрече с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым пообещал подписать такой указ. Он отмечал, что по предложению Беглова давал поручение проработать этот вопрос, в том числе и с точки зрения безопасности для горожан.

В марте 2017 г. Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2018 г. Эксперимент был признан успешным.

В июне Путин поручил проработать также введение электронных виз для въезда на всю территорию России с 2021 г. Предполагается, что электронные визы станут частью Стратегии развития туризма, которую разрабатывает Минэкономразвития. Руководитель ведомства Максим Орешкин, в частности, выступал за распространение электронных виз на Москву и Петербург.