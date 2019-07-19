«Нафтогаз» заявил об отклонении жалобы «Газпрома» голландским судом
Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома» в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража, говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза».
Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» относительно юрисдикции суда 8 июля, говорится в сообщении. «Кроме того, в тот же день решение в пользу "Нафтогаза" принял Окружной суд Люксембурга. Он отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража», – уточняет украинская компания.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. «Газпром» их обжаловал и потребовал полной отмены «транзитного» решения. Также «Газпром» подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с «Нафтогазом», действующих до конца 2019 г. Вместе с тем Украина начала пытаться принудительно взыскать с «Газпрома» эти средства в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.