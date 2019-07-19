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Минэнерго проверит случаи заправки самолетов загрязненным топливом

Ведомости
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Минэнерго создаст рабочую группу, чтобы разобраться с причинами попадания загрязненного авиакеросина в топливные системы самолетов. Об этом сообщил РБК представитель министерства.

Как пишет издание, группа создается после того, как в министерство поступил доклад, подготовленный Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомствен Минтрансу). В докладе говорится, что Минэнерго в марте поручило НИИ проанализировать пробы авиационного керосина, которым были заправлены два самолета Red Wings во время полетов в августе 2018 г. Эксперты нашли в авиатопливе «мутную желеообразную субстанцию» – полисилоксаны (силиконы).

Согласно докладу, у обоих самолетов Red Wings из-за нехарактерных примесей в топливе некорректно сработала техника. На одном из них неправильно сработала система отображения запасов топлива, на втором засорился фильтр двигателя. Борты вернулись в «Домодедово», но вылетали из разных аэропортов: один – из Иркутска, второй – из турецкого Бодрума; оба заправлялись в тех местах, откуда они вылетали.

Эксперты отметили в докладе, что и ранее во время расследования двух авиакатастроф – МиГ-29 в Жуковском и вертолета в Комсомольске-на-Амуре – в наземных средствах хранения авиатоплива тоже были найдены полисилоксаны.

Образование примесей из полисилоксанов может привести к остановке силовых установок, подчеркивается в докладе. Загрязненное авиатопливо может повредить двигатель, отметил в разговоре с РБК источник, близкий к НИИ. Соединения веществ также могут осесть на лопатках двигателя и вызвать их перегрев и последующее разрушение, пришли к выводу эксперты.

Они также указали на то, что полисилоксаны несут риск для безопасности полетов, в том числе для международных авиакомпаний, которые заправляются в России. В случае «реализации этого риска», отметили эксперты, возникнет новый риск – имиджевых и финансовых потерь для российских нефтяных компаний.

РБК направил запрос в Росавиацию. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по факту заправки одного из самолетов некачественным топливом, говорится в отчете. Представитель Red Wings отказался от комментариев. Представители СК и НИИ пока не ответили на запросы.

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Политика
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Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга

Ведомости
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Президент России Владимир Путин утвердил введение въезда иностранцев на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области по электронным визам, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, электронные визы вводятся с 1 октября 2019 г. Такой документ будет выдаваться на основании решения МИД России по заявлению иностранного гражданина, заполненному на сайте министерства не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Россию на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток. Такие визы можно будет получить для совершения деловых, туристических и гуманитарных поездок.

Ранее президент на встрече с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым пообещал подписать такой указ. Он отмечал, что по предложению Беглова давал поручение проработать этот вопрос, в том числе и с точки зрения безопасности для горожан.

В марте 2017 г. Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2018 г. Эксперимент был признан успешным.

В июне Путин поручил проработать также введение электронных виз для въезда на всю территорию России с 2021 г. Предполагается, что электронные визы станут частью Стратегии развития туризма, которую разрабатывает Минэкономразвития. Руководитель ведомства Максим Орешкин, в частности, выступал за распространение электронных виз на Москву и Петербург.

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Бизнес
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«Нафтогаз» заявил об отклонении жалобы «Газпрома» голландским судом

Ведомости
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Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома» в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража, говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза».

Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» относительно юрисдикции суда 8 июля, говорится в сообщении. «Кроме того, в тот же день решение в пользу "Нафтогаза" принял Окружной суд Люксембурга. Он отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража», – уточняет украинская компания.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. «Газпром» их обжаловал и потребовал полной отмены «транзитного» решения. Также «Газпром» подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с «Нафтогазом», действующих до конца 2019 г. Вместе с тем Украина начала пытаться принудительно взыскать с «Газпрома» эти средства в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

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Политика
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«Коммерсантъ» узнал об уходе из Росгвардии трех генералов

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил в отставку и уволил с военной службы трех генерал-лейтенантов из Росгвардии. Об этом сообщает «Коммерсантъ», не называя источники. На портале опубликования правовых актов этого указа нет.

По данным газеты, уволены три человека: заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко (курировал тыловые вопросы), директор департамента строительства службы Валерий Дугинов, а также начальник главного управления кадров Виктор Мацюк.

Кадровое управление вместо Мацюка возглавил генерал-лейтенант юстиции в отставке Игорь Ильяш, выходец из ФСБ, руководивший в ней договорно-правовым управлением, пишет «Коммерсантъ». Источники газеты говорят, что это назначение связано с приходом в Росгвардию Олега Плохого, занявшего пост замдиректора – статс-секретаря службы. Плохой ранее много лет служил в ФСБ, затем в течение трех лет работал в администрации президента – до 2017 г. возглавлял управление по вопросам противодействия коррупции, откуда потом перешел в Минюст, став первым заместителем министра.

По информации «Коммерсанта», Плохой был призван в Росгвардию для наведения порядка.

О том, что Милейко уходит с должности, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил 1 июля. По информации газеты, он подал рапорт одновременно с генерал-полковником Сергеем Меликовым, который занимает должность заместителя директора Росгвардии. Как писало издание, уход обоих связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что рапорт Меликова пока не подписан, но это может произойти со дня на день. Руководитель избиркома Ставропольского края Евгений Демьянов 19 июля сообщил ТАСС, что Меликов вошел в число кандидатов в сенаторы от губернатора региона Владимира Владимирова.

Новости СМИ2
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Бизнес
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«Газпром нефть» и «Сибур» стали единственными владельцами омского завода полипропилена

Ведомости
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Совместное предприятие «Газпром нефти» и «Сибура» – АО «Сибгазполимер» выкупило 50% доли в уставном капитале омского завода полипропилена ООО «Полиом» у группы компаний «Титан», сообщила пресс-служба «Сибура».

Таким образом, «Сибгазполимер» стал единственным владельцем завода. Операционное управление компании будут осуществлять совместно. Сумма сделки не раскрывается.

«Полиом» – один из крупнейших производителей полипропилена в России. Мощность предприятия составляет 218 000 т продукции в год, ассортимент – около 100 марок полипропилена. В 2014 г. на базе «Полиома» было создано совместное предприятие с участием «Газпром нефти» (25%), «Сибура» (25%) и «Титана» (50%). Основное сырье для производства поступает на завод с Омского НПЗ «Газпром нефти», а дистрибуцию готовой продукции в России и странах СНГ обеспечивает «Сибур».

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Политика
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Путин пообещал подарить машинку мальчику из пострадавшего от наводнения Тулуна

Ведомости
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Президент Владимир Путин посетил пункт временного размещения пострадавших от наводнения в Иркутской области, где пообщался с мальчиком Димой из Тулуна, передает «Интерфакс». Одна из участниц встречи сообщила президенту, что ребенок очень ждал встречи с ним.

Путин попросил ребенка рассказать о своей просьбе к главе государства. Мальчик попросил у президента радиоуправляемую машинку. «Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? "Мерседес"? Я постараюсь», – пообещал Путин.

Жители, пострадавшие от наводнения и лишившиеся домов, обратились к президенту с множеством вопросов и жалоб. В частности, люди говорили о проблемах с перечислением средств, жаловались на неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решаться вопрос с возмещением утраченной собственности.

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул десять муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов, в которых проживает 38 000 человек, в том числе 8500 детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

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Технологии
Новости

Главным редактором ТАСС станет журналист кремлевского пула

Ведомости
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Главным редактором ТАСС со 2 августа станет Михаил Петров, занимающий сейчас пост заместителя главного редактора, сообщает агентство. Петров работает в ТАСС 20 лет. Он был корреспондентом кремлевского пула, а в последние годы руководил редакцией кремлевско-правительственной информации.

Сейчас пост главного редактора агентства занимает Максим Филимонов. Он был назначен на эту должность в январе 2015 г. Прежде в ТАСС не было должности главного редактора. До этого Филимонов работал в изданиях «Время МН», «Ведомости» и «Прайм-ТАСС», руководил службой на русском языке агентства Reuters, а также был заместителем главного редактора «РИА Новости».

Филимонов займет позицию советника гендиректора ТАСС Сергея Михайлова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Сам Филимонов заявил агентству, что о будущих местах работы пока не говорит.

Технологии
Новости

Facebook по требованию Роскомнадзора удалил картинку со свастикой на гербе России

Ведомости
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Социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на гербе России. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора, потребовавшего ранее от соцсети ограничить доступ к странице с этой картинкой.

«После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы России», – уточнили в ведомстве. С соответствующим требованием в Роскомнадзор 15 июля обратилась российская Генпрокуратура. После этого страница Facebook была включена в единый реестр запрещенной информации, но пока без ограничения доступа к соцсети.

Ранее Роскомнадзор по просьбе Генпрокуратуры обратился также к руководству Instagram с требованием удалить другую картинку, оскорбляющую российские государственные символы. В пресс-службе ведомства уточняли, что картинка содержит изображение «непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации». Ведомство направило соцсети уведомление о внесении страницы Instagram в единый реестр запрещенной информации.

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон, устанавливающий административную ответственность за распространение в СМИ и интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. Тем, кто размещает подобную информацию, Роскомнадзор дает сутки на ее удаление. В случае отказа выполнить требования ведомство может заблокировать ресурсы, нарушающие закон.

Бизнес
Новости

Суд Литвы арестовал фигуранта дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Ведомости
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Сотрудники полиции в Вильнюсе задержали бывшего гендиректора «Самаратранснефть-терминала» Романа Ружечко, объявленного в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба». Вильнюсский участковый суд арестовал его на три месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя судебной инстанции Риманте Краулише.

Ружечко, объявленный Интерполом в розыск, был задержан в Литве 17 июля. Позже посольство России в Литве сообщило, что фигурант не обращался к ним за правовой помощью. «Согласно установленной процедуре, посольство было поставлено в известность о задержании гражданина РФ, однако за правовой помощью он не обращался», – уточнил агентству представитель российского посольстве.

Концерн «Белнефтехим» в середине апреля сообщил о поставках некачественной нефти из России вечером 19 апреля. Через неделю после этого «Гомельтранснефть Дружба» остановила транзит «грязной» российской нефти в Европу. Минэнерго России подтвердило инцидент: в нефть попал дихлорэтан – токсичное вещество, используемое как растворитель жиров и парафинов. Дихлорэтан обладает сильными коррозийными свойствами. Оператор нефтепровода «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло на участке Самара – Унеча. Компания назвала произошедшее результатом умышленных действий.

Следственный комитет России завел по этому факту уголовное дело. В нем 13 фигурантов, из них четверо арестованы, пятеро – под домашним арестом, двое – под подпиской о невыезде. Еще двое – Ружечко и бывший бенефициар ГК «Петронефть» Роман Трушев – объявлены в международный розыск. Суд в России заочно арестовал их.

Политика
Новости

Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов

Ведомости
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Крыши домов в Петербурге закроют от туристов с помощью охранных систем видеонаблюдения и врезных замков. Об этом сообщил врио губернатора города Александр Беглов, передает «Интерфакс».

По его словам, экскурсии по крышам – большая проблема для города. Это опасно и для самих туристов, и для жильцов, потому что металлические крыши начинают протекать, сказал врио губернатора. Беглов также отметил опасность свободного доступа к инженерным коммуникациям домов.

В конце мая Беглов поручил разобраться с экскурсиями, которые проводятся на крышах зданий в городе. Он выразил уверенность, что это незаконно. Председатель жилищного комитета Петербурга Василий Осипов заявил, что организаторы таких экскурсий попадают на крыши домов нелегально, срывая замки. Петербургское издание «Бумага» писало, что не все экскурсии по крышам в городе нелегальны. Для их проведения организаторы должны получать разрешение собственника и выполнять требования безопасности – к примеру, установить на крышах поручни и выдавать клиентам каски.

Экономика
Новости

Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

Ведомости
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Больше 1 млн руб. в месяц в России зарабатывают 11 287 человек, из них 6791 работает в Москве, 910 – в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 г. Первым на них обратил внимание РБК. Исследование охватило 101 400 организаций и 27,1 млн работников.

Большинство россиян с зарплатой свыше 1 млн руб. работают в сфере торговли и ремонта транспорта (1960), на втором месте – научная и техническая деятельность (1908). При этом самые высокие зарплаты выплачивают в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений – около 5,8 млн руб. в месяц.

Меньше минимального размера оплаты труда (11 280 руб.) получают 775 500 россиян. Самая многочисленная группа из 2,6 млн человек зарабатывает от 33 900 до 40 000 руб., более 1,7 млн человек – от 100 000 до 250 000 руб., 183 725 человек – от 250 000 до 500 000 руб., 37 414 человек – от 500 000 до 1 млн руб.

Медианная зарплата россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, составляет 34 335 руб. При этом средняя зарплата для исследованной группы составила 47 657 руб. Чем сильнее разница между этими показателями, тем выше уровень неравенства в оплате труда и доля людей с низкой зарплатой, пояснял РБК директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» сообщил о планах ФСБ получить право отменять международные рейсы

Ведомости
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Минтранс предложил дать Федеральной службе безопасности (ФСБ) право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса «в случае угрозы безопасности» страны, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства. Что будет считаться «угрозой безопасности», в документе не говорится. Документ проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 г.

Ведомство призывает изменить правила допуска российских авиакомпаний к международным полетам. Если постановление вступит в силу, от них начнут требовать сообщать Росавиации о числе и национальности членов экипажа и пассажиров, о графике полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства России и других государств, а также данные о перевозимых грузах. Всю эту информацию авиакомпании должны будут передать ведомству не позднее чем за полчаса до вылета.

Если авиакомпания дважды откажется это сделать, она будет отстранена от международных полетов на месяц. Три таких нарушения и более будут наказываться отзывом разрешения на год. Источники газеты рассказали, что инициатор новых правил – ФСБ, которая последние годы добивается ужесточения контроля за полетами. При этом, по их словам, в штате Росавиации нет сотрудников, в обязанности которых входит анализ этих сведений, поэтому эти функции возьмет на себя спецслужба.

Источник добавил, что несколько российских чартерных перевозчиков осуществляют только международные рейсы, приостановка допуска к таким полетам будет для них означать прекращение бизнеса. В Минтрансе и Росавиации от комментариев отказались. ФСБ на запрос издания не ответила.

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