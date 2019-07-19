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Минэнерго проверит случаи заправки самолетов загрязненным топливом

Минэнерго создаст рабочую группу, чтобы разобраться с причинами попадания загрязненного авиакеросина в топливные системы самолетов. Об этом сообщил РБК представитель министерства.

Как пишет издание, группа создается после того, как в министерство поступил доклад, подготовленный Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомствен Минтрансу). В докладе говорится, что Минэнерго в марте поручило НИИ проанализировать пробы авиационного керосина, которым были заправлены два самолета Red Wings во время полетов в августе 2018 г. Эксперты нашли в авиатопливе «мутную желеообразную субстанцию» – полисилоксаны (силиконы).

Согласно докладу, у обоих самолетов Red Wings из-за нехарактерных примесей в топливе некорректно сработала техника. На одном из них неправильно сработала система отображения запасов топлива, на втором засорился фильтр двигателя. Борты вернулись в «Домодедово», но вылетали из разных аэропортов: один – из Иркутска, второй – из турецкого Бодрума; оба заправлялись в тех местах, откуда они вылетали.

Эксперты отметили в докладе, что и ранее во время расследования двух авиакатастроф – МиГ-29 в Жуковском и вертолета в Комсомольске-на-Амуре – в наземных средствах хранения авиатоплива тоже были найдены полисилоксаны.

Образование примесей из полисилоксанов может привести к остановке силовых установок, подчеркивается в докладе. Загрязненное авиатопливо может повредить двигатель, отметил в разговоре с РБК источник, близкий к НИИ. Соединения веществ также могут осесть на лопатках двигателя и вызвать их перегрев и последующее разрушение, пришли к выводу эксперты.

Они также указали на то, что полисилоксаны несут риск для безопасности полетов, в том числе для международных авиакомпаний, которые заправляются в России. В случае «реализации этого риска», отметили эксперты, возникнет новый риск – имиджевых и финансовых потерь для российских нефтяных компаний.

РБК направил запрос в Росавиацию. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по факту заправки одного из самолетов некачественным топливом, говорится в отчете. Представитель Red Wings отказался от комментариев. Представители СК и НИИ пока не ответили на запросы.