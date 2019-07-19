Бизнес

Новости

Путин предупредил об угрозе чрезмерного сдерживания цен на бензин

Президент Владимир Путин заявил, что сильное ограничение цен на бензин в рознице может привести к всплеску цен в будущем. Кроме того, чрезмерное сдерживание роста цен на топливо приведет к тому, что нефтяные компании сократят инвестиции в переработку нефти, сказал российский президент на встрече с рабочими ММК в Магнитогорске.

Заработали новые правила компенсации нефтяникам за поставку моторного топлива на внутренний рынок и благодаря этому цены на топливо выросли с начала года на 1,5%, а инфляция всего 2,5%, отметил Путин. «В Магнитогорске даже меньше выросли цены на бензин [чем по России]», – заявил он.

Государство сейчас компенсирует нефтяникам 75% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизтоплива – 51 000 и 46 000 руб. за тонну соответственно. Бюджету во втором полугодии 2019 г. это обойдется в 25–30 млрд руб. Как компенсировать эти потери, чиновники договорились: с 1 сентября НДПИ будет повышен на 75 руб. за тонну.

Фактически государство компенсирует нефтяникам до 100% потерь, поэтому оптовые цены не превысят базовых уровней, предусмотренных в расчете компенсаций, уверен консультант Vygon Consulting Евгений Тыртов.