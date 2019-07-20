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РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем

В проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 гг., разработанном Минпромторгом, содержатся меры по упрощению регулирования продаж алкоголя в рознице. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, его подлинность изданию подтвердила пресс-служба Минпромторга.

В частности, министерство предлагает рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, следует из документа. То есть Минпромторг предлагает разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем.

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 г. С июля 2012 г. алкоголем стали считать все напитки с содержанием спирта более 0,5%, кроме кефира и кваса. С января 2013 г. вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках. В июле 2016 г. Госдума приняла поправки, ограничившие производство и продажу пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1,5 л. Исключение впоследствии сделали только для пива, которое Россия экспортирует.

Сейчас пиво, как и любой другой алкоголь, нельзя продавать несовершеннолетним. Его продажа ограничена с 23 до 8 часов по местному времени. Также пиво запрещено продавать дистанционным способом, в учебных и медицинских заведениях, на военных объектах, в местах проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетов.

Однако пиво, в отличие от крепкого алкоголя, можно продавать возле стадионов, на рынках, автозаправках, на вокзалах и в аэропортах, в общественном транспорте, учреждениях культуры и нестационарных торговых объектах.