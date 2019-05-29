Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4823 от 30.05.2019 под заголовком: Футбол уехал, а пиво осталось

Продажи пива продолжают расти и после чемпионата мира по футболу

Помогла стабильность законодательства и спрос на крафтовое и безалкогольное пиво

Продажи пива в России в I квартале, по данным Nielsen, выросли на 5,8% до 100,1 млрд руб., а в натуральном выражении – на 3,4% до 102,5 млн дал. Эти данные учитывают розничные продажи в городах. Официальная статистика подтверждает тенденцию: по данным Росалкогольрегулирования (РАР), розничные продажи пива выросли на 6,4% до 132,5 млн дал. Росстат зафиксировал также рост производства: на 2,3% в январе – апреле – до 229 млн дал.

До этого пивной рынок не рос более 10 лет, за это время продажи сократились более чем на треть и в 2018 г. составили 645,3 млн дал. Пивовары связывали это с ужесточением законодательства.

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