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Минздрав назвал точное число пострадавших при пожаре в детском лагере

Во время пожара в детском лагере в Хабаровском крае погиб ребенок и пострадали еще 12 человек, в том числе семеро детей, сообщило федеральное Министерство здравоохранения. Медицинская помощь в амбулаторной форме оказана пятерым взрослым, шестеро детей госпитализированы. Еще один ребенок с поверхностным ожогом локтя и «купированной психоэмоциональной травмой» выписан, сообщило ведомство.

Детский палаточный городок на горнолыжном курорте «Холдоми» сгорел в ночь на вторник, 23 июля, по местному времени. В момент пожара в лагере находились 189 детей. Из 26 палаток полностью сгорели 20. МЧС пока не называло причин пожара, однако агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что источником возгорания мог быть обогреватель, которым отапливалась одна из палаток.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал говорил об одном погибшем ребенке, четырех пострадавших детях и пяти взрослых. По его словам, трое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии и их пока невозможно перевезти в Москву. Один из них – десятилетний мальчик, который помогал спастись от пожара девочкам.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании некачественных услуг, его расследует центральный аппарат Следственного комитета.

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь