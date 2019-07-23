Новости
Бизнес
Новости

Минздрав назвал точное число пострадавших при пожаре в детском лагере

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Во время пожара в детском лагере в Хабаровском крае погиб ребенок и пострадали еще 12 человек, в том числе семеро детей, сообщило федеральное Министерство здравоохранения. Медицинская помощь в амбулаторной форме оказана пятерым взрослым, шестеро детей госпитализированы. Еще один ребенок с поверхностным ожогом локтя и «купированной психоэмоциональной травмой» выписан, сообщило ведомство.

Детский палаточный городок на горнолыжном курорте «Холдоми» сгорел в ночь на вторник, 23 июля, по местному времени. В момент пожара в лагере находились 189 детей. Из 26 палаток полностью сгорели 20. МЧС пока не называло причин пожара, однако агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что источником возгорания мог быть обогреватель, которым отапливалась одна из палаток.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал говорил об одном погибшем ребенке, четырех пострадавших детях и пяти взрослых. По его словам, трое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии и их пока невозможно перевезти в Москву. Один из них – десятилетний мальчик, который помогал спастись от пожара девочкам.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании некачественных услуг, его расследует центральный аппарат Следственного комитета.

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

«Газпром» второй раз за лето стал самой дорогой компанией в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Капитализация «Газпрома», по данным Мосбиржи на 10.50 мск, составила 5,17 трлн руб. при стоимости акций 218,3 руб. Компания второй раз за лето обогнала Сбербанк по капитализации и стала самой дорогой в России.

Котировки акций Сбербанка с утра снизились. Обыкновенные акции банка стоили 229,7 руб., привилегированные – 201,85 руб. Таким образом, капитализация компании составила 5,16 трлн руб.

«Газпром» уже обходил Сбербанк по капитализации в начале июня. Акции компании дорожали на фоне новости о том, что она разрабатывает новую дивидендную политику. В начале июля капитализация «Газпрома» превысила 6 трлн руб. и продолжала расти. Однако 17 июля Сбербанк вернул себе лидерство.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Экономика
Новости

Госдума заблокировала идею правительства поддержать экспортеров за счет ФНБ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Комитет Госдумы по бюджету и налогам отклонил на заседании во вторник, 23 июля, поправку в Бюджетный кодекс, которая бы позволила правительству инвестировать средства фонда национального благосостояния (ФНБ) в экспортные проекты, сообщает «Интерфакс». Накануне руководитель комитета Андрей Макаров потребовал от Минфина (замминистра финансов Сергей Сторчак представлял документ депутатам) согласовать поправку с ЦБ и Счетной палатой, пригрозив иначе заблокировать идею правительства.

Поправка позволила бы правительству выдавать средства ФНБ в виде государственных экспортных кредитов по достижении ликвидной части фонда свыше 7% ВВП. Сторчак на заседании комитета сообщил депутатам, что правительство планировало воспользоваться этим правом не раньше 2021 г., так как пока нужные проекты не отобраны. Предпринимало ли министерство попытку согласовать поправку с ЦБ и Счетной палатой, Сторчак не сказал, но уточнил, что список стран, потенциальных заемщиков из ФНБ, будет согласован с этими ведомствами.

В ФНБ поступают сверхдоходы от продажи нефти. Сейчас в фонде 3,8 трлн руб., или 3,6% ВВП. По прогнозу Минфина, к концу года фонд вырастет до 7,9 трлн руб., т. е. ликвидная часть превысит 7% ВВП.

Счетная палата поправки в Бюджетный кодекс не поддерживает, говорил в понедельник замдиректора департамента предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета Игорь Прокопенко: «Эта поправка преждевременна <...>, потому что это затрагивает ключевое обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы, а также сохранение макроэкономической стабильности». Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в середине июня и вовсе предложила рассмотреть возможность увеличить порог с 7% ВВП, так как риски изменились с тех пор, когда он устанавливался в 2017 г.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

Банки предупредили о проблемах с платежными терминалами из-за новых требований

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Принятый Госдумой запрет на использование удаленной контрольно-кассовой техники (ККТ) в составе платежных терминалов будет иметь негативные последствия, говорится в письме ассоциации банков «Россия» в ФНС. Изменения приведут к сокращению доступности финансовых услуг для огромного количества людей, сказал РБК начальник правового управления организации Сергей Клименко.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой 16 июля. Он предусматривает, что ККТ может устанавливаться только внутри  платежных терминалов или соединяться с ними механическим способом. По словам Клименко, удаленная «фискализация» очень распространена и нововведения потребуют от банковских платежных агентов перестроить всю налаженную сеть. На сегодняшний день в России используется около 150 000 терминалов, отмечают в ассоциации.

Новые требования затронут платежные терминалы Qiwi, TelePay, «КАССервис» и платежную систему «Апельсин», пояснили РБК в ассоциации. На бизнес Qiwi нововведения повлияют незначительно, заявили в компании. Новый закон несет дополнительную финансовую нагрузку на бизнес, считают в «Апельсине». Это может привести к тому, что платежные агенты будут работать в теневом сегменте без ККТ, добавили в TelePay.

В ФНС заявили, что у платежных агентов никогда не было законодательного права применять удаленную фискализацию. Исключение было сделано для вендинга и турникетов в автобусах. Представитель производителя ККТ «Штрих-М» заявил, что терминалы с удаленной ККТ можно использовать для отмывания денежных средств.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Минобороны отвергло обвинения Южной Кореи в нарушении воздушного пространства

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95мс выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря и не нарушали границы Южной Кореи, заявили в Минобороны.

Южнокорейские F-16 приблизились к российским самолетам и совершили непрофессиональные маневры, пересекая их курс и создавая угрозу безопасности, утверждают в ведомстве. На связь с экипажами Ту-95мс они не выходили. После отстрела тепловых ловушек южнокорейские истребители удалились от российских самолетов. Никакого предупредительного огня с их стороны не было.

Это не первый раз, когда южнокорейские летчики пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на «зону опознавания ПВО», отмечает Минобороны. По словам министерства, эту зону Южная Корея установила самопроизвольно, она не предусмотрена международными правилами и не признается Россией.

Ранее Южная Корея сообщила, что российские бомбардировщики дважды нарушили ее воздушное пространство в районе Японского моря. На их перехват были подняты южнокорейские истребители, которые произвели предупредительные выстрелы. Руководитель управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен направил протест секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву в связи с инцидентом.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

Трамп согласовал с конгрессом новый уровень госдолга США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп договорился с конгрессом о повышении потолка госдолга и параметрах бюджета страны на 2020–2021 гг. Этот компромисс станет очередной победой для американских военных и ветеранов, написал Трамп на своей странице в Twitter. Однако каким будет новый потолок госдолга, американский президент не сказал.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что лимит заимствований в $22 трлн может быть достигнут американским правительством в сентябре. По данным The Wall Street Journal, соглашение Трампа с конгрессом предусматривает приостановку действия лимита до середины 2021 г. Администрация США и конгресс также договорились о росте расходов на $320 млрд в ближайшие два года.

Во время президентства Трампа дефицит бюджета США резко вырос – в частности, из-за сокращения им налоговой нагрузки на бизнес в 2017 г. Управление конгресса по бюджету в мае прогнозировало, что дефицит бюджета в 2019 г. составит $896 млрд, или 4,2% ВВП страны, и $892 млрд, или 4% ВВП, в 2020 г.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

Минэкономразвития предупредило Госдуму о недостатках поправок в закон об МФО

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство экономического развития направило в Госдуму письмо, в котором предупредило депутатов о недостатках законопроекта об ужесточении работы микрофинансовых организаций (МФО), сообщает агентство «Интерфакс», которое ознакомилось с текстом документа. Во вторник, 23 июля, депутаты планируют одобрить законопроект во втором чтении.

В нынешнем виде законопроект исключает возможность выдавать потребительские кредиты гражданам под залог жилого помещения, доли в жилом помещении или прав требования участника долевого строительства жилого помещения, отмечает министерство. Однако у МФО остается возможность выдавать займы под залог другого недвижимого имущества – земельных участков, гаража и машино-мест, отмечает министерство. Кроме того, в законопроекте не учитывается недвижимость, которая не подпадает под определение «жилого помещения», но может быть единственным жильем для граждан, например апартаменты.

Запретить МФО выдавать займы под залог жилья в начале апреля предложила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что это необходимо для предотвращения мошенничества с недвижимостью. Инициативу поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В том же месяце она и еще несколько членов парламента внесли законопроект в Госдуму.

Выбор редактора
Политика
Новости

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Кореи. Сообщение южнокорейских военных приводит местное агентство «Рёнхап».

В ответ на перехват бомбардировщиков были подняты истребители южнокорейских ВВС. Истребители произвели предупредительные выстрелы, уточняет агентство.

Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова. Эти острова являются предметом спора между Сеулом и Токио. Reuters со ссылкой на представителя министерства национальной обороны Южной Кореи отмечает, что этот случай стал первым, когда российская военная авиация нарушила воздушное пространство Южной Кореи.

ТАСС напоминает, что в середине июня Южная Корея также поднимала военную авиацию для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в южнокорейскую опознавательную зону ПВО.

Политика
Новости

Партия Зеленского по итогам обработки 90% протоколов набрала 43% голосов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» по результатам обработки 90,89% электронных протоколов продолжает уверенно лидировать по партийным спискам на выборах в Верховную раду. Она набирает 43,10% голосов. У занимающей второе место пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,94%.

«Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко получила 8,18% голосов, столько же у «Батькивщины» экс-премьера Юлии Тимошенко – 8,2%. Партию «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука поддержали 5,92%.

Согласно данным на сайте ЦИК Украины, 5%-ный барьер в украинский парламент пока не преодолевают Радикальная партия Олега Ляшко – у нее 4%, «Сила и честь», которая набирает 3,8% голосов в целом по Украине, «Оппозиционный блок» (3,08%), партия «Украинская стратегия Гройсмана» (2,33%) и др.

Досрочные выборы в Раду прошли 21 июля, после того как в мае Зеленский объявил о роспуске парламента. Украинский президент объяснил это решение отсутствием коалиции и низким доверием жителей страны. На Украине смешанная система выборов в парламент. По партийным спискам избираются 225 из 450 депутатов, остальные – по одномандатным округам (там в большинстве уверенно лидируют кандидаты от «Слуги народа»). Для того чтобы формировать правительство и назначать премьера, лидирующей партии нужно набрать на выборах большинство в 226 мандатов или найти партнера по коалиции.

Как прошли выборы в Верховную раду Украины. Фотографии

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.

По данным газеты, дым в аккумуляторном отсеке на борту возник во время стыковки станции с лодкой-носителем. Его причиной могли стать проблемы в электросистеме станции либо дефект кабелей, который мог привести к их разогреву с последующим оплавлением изоляции. Источники издания пояснили, что пожара в привычном смысле этого слова на подлодках не бывает, поскольку они выполнены из негорючих материалов. По этой причине любой дым на подлодках объявляется пожаром, а подводникам приходится бороться с ним практически на ощупь.

На начальной стадии авария не представляла большой опасности для экипажа, который мог эвакуироваться через шлюзовое устройство на лодку-носитель. Но «Руководство по борьбе за живучесть подводных лодок», действующее в ВМФ, предписывает каждому члену экипажа оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с ним. Оставление горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность. Экипаж предпочел действовать в соответствии с этим документом.

Далее события могли развиваться следующим образом: командиру доложили о пожаре, тот сообщил об этом командиру подводной лодки-носителя, приказал проверить дыхательные аппараты и перейти на носитель всем, кто не будет задействован в борьбе за живучесть. В итоге борт покинули шесть человек, 10 офицеров остались на станции. Последние за 40 минут израсходовали все средства пожаротушения и «издышали» все изолирующие дыхательные средства. Когда подводники начали терять сознание, командир аппарата запросил у командира лодки-носителя разрешения эвакуироваться на носитель. У шлюзового устройства их готовились встретить четверо гидронавтов из второго экипажа. В момент подготовки к эвакуации произошел взрыв, в результате погибли все 14 моряков. Позже эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея.

Технологии
Новости

Apple может купить бизнес Intel по производству 5G-модемов для смартфонов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple ведет переговоры с Intel о покупке бизнеса по производству 5G-модемов для смартфонов, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Сумма возможной сделки, которую стороны обсуждают уже год, может составить около $1 млрд. Соглашение может быть заключено на следующей неделе.

WSJ отмечает, что сумма в $1 млрд для таких технологических гигантов, как Apple и Intel, сравнима с «погрешностью при округлении». Но готовящаяся сделка может иметь стратегическое и финансовое значение для Apple, которая стремится к лидерству при внедрении технологии 5G. В частности, компания получит доступ к многолетним инженерным наработкам Intel, что сэкономит ей годы, необходимые для создания собственных чипов, рассуждают авторы статьи.

Intel в свою очередь с помощью сделки могла бы избавиться от убыточного производства. По данным газеты, компания ежегодно теряет на разработках для смартфонов около $1 млрд. Таким образом, Intel готова отказаться от этого бизнеса по производству модемов для смартфонов, чтобы сосредоточиться на разработках 5G-технологий для других устройств.

Apple уже вела переговоры с Intel об этой сделке, но приостановила их, когда достигла многолетнего соглашения с конкурентом Intel – компанией Qualcomm о поставках модемов, писала WSJ в апреле. Тогда Intel стала искать других возможных покупателей на свой бизнес, но вскоре переговоры с Apple возобновились.

Политика
Новости

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс». Согласно данным источника в «Скорой помощи», у детей диагностированы ожоги и отравление продуктами горения, их госпитализировали. В пресс-службе МЧС позже отметили, что трое детей находятся в реанимации.

ТАСС сообщает, что пожарные смогли локализовать возгорание, из 26 палаток 20 сгорели. МЧС отмечает, что проверяло лагерь на пожарную безопасность, с персоналом был проведен инструктаж. После этого лагерь был допущен к эксплуатации.

В момент пожара в лагере находились 189 детей. На территории курорта расположены домики для отдыхающих. Дети, которые не пострадали, временно размещены там. База отдыха «Холдоми» – горнолыжный курорт, на территории которого летом и осенью организован оздоровительный лагерь для детей от семи до 17 лет. Согласно информации на сайте туркомплекса, он принимает до 250 человек за одну смену.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow