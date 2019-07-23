«Газпром» второй раз за лето стал самой дорогой компанией в России

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Госдума заблокировала идею правительства поддержать экспортеров за счет ФНБ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам отклонил на заседании во вторник, 23 июля, поправку в Бюджетный кодекс, которая бы позволила правительству инвестировать средства фонда национального благосостояния (ФНБ) в экспортные проекты, сообщает «Интерфакс». Накануне руководитель комитета Андрей Макаров потребовал от Минфина (замминистра финансов Сергей Сторчак представлял документ депутатам) согласовать поправку с ЦБ и Счетной палатой, пригрозив иначе заблокировать идею правительства.

Поправка позволила бы правительству выдавать средства ФНБ в виде государственных экспортных кредитов по достижении ликвидной части фонда свыше 7% ВВП. Сторчак на заседании комитета сообщил депутатам, что правительство планировало воспользоваться этим правом не раньше 2021 г., так как пока нужные проекты не отобраны. Предпринимало ли министерство попытку согласовать поправку с ЦБ и Счетной палатой, Сторчак не сказал, но уточнил, что список стран, потенциальных заемщиков из ФНБ, будет согласован с этими ведомствами.

В ФНБ поступают сверхдоходы от продажи нефти. Сейчас в фонде 3,8 трлн руб., или 3,6% ВВП. По прогнозу Минфина, к концу года фонд вырастет до 7,9 трлн руб., т. е. ликвидная часть превысит 7% ВВП.

Счетная палата поправки в Бюджетный кодекс не поддерживает, говорил в понедельник замдиректора департамента предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета Игорь Прокопенко: «Эта поправка преждевременна <...>, потому что это затрагивает ключевое обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы, а также сохранение макроэкономической стабильности». Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в середине июня и вовсе предложила рассмотреть возможность увеличить порог с 7% ВВП, так как риски изменились с тех пор, когда он устанавливался в 2017 г.