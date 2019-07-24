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Минфин предложил вдвое повысить таможенный сбор за посылки из-за рубежа

Министерство финансов предложило с 2020 г. повысить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа вдвое — до 500 руб., следует из проекта постановления правительства, опубликованного на regulation.gov.ru. Первым на него обратил внимание «Коммерсантъ».

Сейчас таможенный сбор за обработку товаров из-за рубежа должны уплачивать покупатели интернет-магазинов в дополнение к пошлине в случае, если сумма заказа превышает 500 евро в месяц. Однако с 2020 г. порог уменьшится до 200 евро за посылку. Текущая ставка таможенного сбора была установлена еще в 2004 г. в размере 250 руб.

Само по себе повышение сбора понятно, сказал «Коммерсанту» вице-президент по операционной деятельности DHL Express Юрий Шевченко. В Россию поступает колоссальное количество грузов, среди которых много дешевых, нагрузка на таможню растет, ей требуются инвестиции. Если сбор в 500 руб. рассматривать как процент от стоимости посылки в 200 евро, то на этом фоне сумма не критична и мера вряд ли сильно ударит по интернет-магазинам, считает он.

Другой точки зрения придерживается директор по логистике Boxberry International Александр Завалишин. В беседе с «Коммерсантом» он заявил, что уплата сбора в 500 руб. обернется дополнительными тратами для многих россиян, что может негативно отразиться на b2c-сегменте трансграничной торговли.