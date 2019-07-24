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«Мечел» попросил банки перенести сроки погашения долгов

«Мечел» направил банкам предложение о переносе погашения основного долга с 2020–2022 на 2024–2026 гг., сообщил журналистам зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Именно Сбербанк является крупнейшим кредитором компании. «Сбербанк рассмотрит вопрос о реструктуризации после анализа финмодели компании и получения подтверждения от ВТБ и Газпромбанка предоставить аналогичные условия реструктуризации», – сказал Попов.

В начале июля Сбербанк сообщал, что получил от «Мечела» обновленную финансовую модель и предложения по реструктуризации задолженности. Последние несколько лет «Мечел» вел процесс реструктуризации и рефинансирования своей задолженности. Общий долг компании сейчас превышает 410 млрд руб. Долговая нагрузка составляла 5,7 EBITDA на конец I квартала 2019 г.

В 2017 г. Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк и ВЭБ, на которые приходится более 70% долга «Мечела», согласились с новыми условиями погашения его долгов в 2022 г. При этом иностранные кредиторы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд с требованием взыскать задолженность «Мечела» в размере $461 млн. Впоследствии компания договорилась о рефинансировании и этих долгов.