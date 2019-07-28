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На магистральном газопроводе в Коми произошло возгорание

В Коми прорвало магистральный газопровод, принадлежащий дочерней компании «Газпрома» – «Газпром трансгаз Ухта». Об этом сообщил ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики. После прорыва трубы произошло возгорание газа. В результате инцидента никто не пострадал.

Разрыв трубы диаметром 140 см случился в 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская» около двух часов дня по местному времени (совпадает с московским), уточнило Минэнерго. Поврежденный участок временно отключен, ведутся восстановительные работы, к снижению поставок это не привело.

«Газпром трансгаз Ухта» на 100% принадлежит «Газпрому», ранее компания называлась «Севергазпром». Она была основана в 1967 г., головной офис расположен в Ухте. «Газпром трансгаз Ухта» занимается транспортировкой газа по магистральным газопроводам и реализацией газа в Коми, Архангельской, Вологодской, Владимирской, Костромской, Тверской и Ярославской областях, Ненецком автономном округе.