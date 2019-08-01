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Авиакомпания S7 переименовалась в «Сибирь» для сбора средств для лесов региона

Крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines временно возвращает свое историческое название — «Авиакомпания «Сибирь», говорится в сообщении компании. Это поможет S7 привлечь внимание к проблеме пожаров, которые охватили Сибир, и реализовать инициативу по восполнению лесного фонда в регионах.

С 1 августа S7 обязуется отчислять 100 руб. на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.»Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев», — говорит председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев, чьи слова приводятся в сообщении. Также на главной странице сайта S7 появился сервис, с помощью которых клиенты компании могут поучаствовать в сборе средств. Это можно сделать, перечислив мили со своего счета S7 Priority или же оформив пожертвование в размере 100 руб. Специальный счетчик на сайте будет показывать, сколько деревьев появится в сибирских лесах благодаря инициативе.

Авиакомпания не называет, какую сумму и в какие сроки планирует перечислить самостоятельно и получить от клиентов для реализации своей инициативы.

Масштабные пожары охватили сибирские леса с начала июля. По данным «Авиалесохраны» на 1 августа, власти тушат 165 пожаров на общей площади 116 089 га леса. Еще 318 лесных пожаров на почти 3 млн га находятся в труднодоступных местах и находятся под наблюдением. На ситуацию с пожарами в Сибири обратили внимание президент Владимир Путин (поручил направить силы военных на тушение пожаров) и премьер Дмитрий Медведев (поручил СКР проверить, могли ли пожары быть устроены намеренно для сокрытия незаконной заготовки древесины), а также российские и зарубежные знаменитости. На проблему пожаров в России обратили внимание знаменитости: певица Полина Гагарина, телеведущие Максим Галкин и Ирена Понарошку, комик Семен Слепаков, рэпер Баста и др. Сегодня к ним присоединился голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который является активным защитником окружающей среды и животных.

«Думайте о пожарах, когда идете голосовать». Галкин, Ди Каприо и другие звезды о пожарах в Сибири