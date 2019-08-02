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«Коммерсантъ» узнал о возможной смене руководителя «Дикси»

Бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова может возглавить ГК «Дикси». Об этом «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к одному из бывших ее мест работы. Об этом же слышал другой собеседник издания на рынке.

По словам источника, приход Наумовой может быть связан с программой обновления магазинов, запущенной «Дикси» в 2019 г., — сеть начала открывать магазины в новом дизайне с отдельными зонами для овощей, фруктов и молочных продуктов, а также пекарней. Как напомнил собеседник газеты, Наумова занималась обновлением магазинов в «Пятерочке» и запустила аналогичную программу в «Магните».

Пресс-служба «Дикси» отказалась от комментариев. Связаться с Наумовой «Коммерсанту» не удалось.

Наумова работала в IT-холдинге IBS, структурах «Северстали» Алексея Мордашова и Новолипецком металлургическом комнбинате (НМЛК) Владимира Лисина. Возглавила «Пятерочку» в 2013 г. и проработала на должности гендиректора сети до 2018 г. В мае того же года она стала исполнительным директором «Магнита», а через месяц — гендиректором сети. В июне 2019 г. Наумова покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по стратегии развития бизнеса.

Сейчас «Дикси» возглавляет Сергей Беляков. ГК «Дикси» управляет 2,3 тыс. одноименных магазинов формата «у дома», а также сетями «Виктория» и «Мегамарт». Основной владелец — президент ГК «Меркурий» Игорь Кесаев. Он занимает 35-е место в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в $3,2 млрд.