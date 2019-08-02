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К Delivery Club подали иск о нарушении патентных прав

Владелец патента на «способ и систему определения местоположения объекта на территории» Александр Земском подал иск к ООО «Деливери Клаб» (управляет сервисом доставки еды Delivery Club, входящим в Mail.ru Group). Это следует из картотеки Савеловского районного суда Москвы, обратил внимание «Коммерсантъ». Этот суд уже отказал в изначальном иске, а в августе рассмотрит апелляционную жалобу.

Земсков считает, что его изобретение используется в сервиса ZakaZaka, свидетельствуют материалы суда. Сервис Zaka Zaka был приобретен Mail.ru Group в 2017 г., а позднее интегрирован в Delivery Club. По мнению истца, с помощью его технологии сервис доставки еды показывает клиентам информацию о ресторанах и товарах с учетом их местоположения. Компания должна была заключить с ним лицензионный договор, считает Земсков.

Представитель Delivery Club сообщил, что компания получила апелляционную жалобу. По его словам, позиция сервиса, согласно которому он не использует запатентованное истцом изобретение, остается прежней.

Вместе с тем Роспатент рассматривает вопрос об аннулировании патента на изобретение Земскова, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с ситуацией. Роспатент подтвердил, что вопрос рассматривается: 5 июля прошло заседание, на котором было рассмотрено возражение Delivery Club, просившей признать патент недействительным. Сейчас на сайте ведомства указано, что патент «прекратил действие, но может быть восстановлен». Причина — неуплата пошлины за поддержание патента в силе.

Связаться с Земсковым «Коммерсанту» не удалось.