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Цены на нефть восстанавливаются после рекордно быстрого падения на 7%

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре подорожал сегодня на торгах в Лондоне к 12.30 мск на 2,15% до $61,8 за баррель. Это произошло после падения цены в четверг более чем на 7% до $60,5 за баррель, свидетельствуют данные Bloomberg.

Падение цен на нефть в четверг обусловлено тем, что президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины в отношении Китая – 10% на импортируемые товары из страны. Пошлины должны будут принести США дополнительно $300 млрд в год.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты утверждают, что инвесторы опасаются снижения темпов роста китайской экономики из-за обострения торгового конфликта США и Китая. Следствием этого может стать падение темпов прироста спроса на нефть. Китай сейчас потребляет около 10 млн баррелей нефти в сутки, это 10% общемировой добычи.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует перепроизводство нефти в мире в 2020 г., следует из его отчета. «Наш баланс показывает потенциальное перепроизводство в следующем году со стороны не входящих в ОПЕК государств, особенно со стороны США. В первом полугодии 2019 г. предложение нефти превысило спрос на 900 000 барр./сутки», – пишут эксперты МЭА. Они считают, что в следующем году эффективность сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК о совместном снижении добычи (так называемой сделки ОПЕК+) снизится.

МЭА прогнозирует, что производство странами ОПЕК в I квартале следующего года снизится до 28 млн барр./сутки – минимума за 15 лет. В июне производство странами ОПЕК сократилось до 29,8 млн барр./сутки – минимума с 2014 г.