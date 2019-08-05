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Bloomberg: Amazon вынуждает продавцов поднимать цены в других интернет-магазинах

Amazon вынуждает продавцов поднимать цены на товары на сайтах конкурентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компаний, сотрудничающих с ритейлером. Amazon напрямую не требует от продавцов повышать цены, но если видит, что на конкурирующих платформах они продают свои товары дешевле, направляет уведомление, а затем затрудняет поиск их товаров на своем сайте. Это связано с тем, что Amazon гарантирует покупателям, что на его платформе самые низкие цены. В результате продавцы выбирают не снижать цены на сайте Amazon, а повышать их на платформах его конкурентов, в частности, Walmart или на eBay.

«Продавцы самостоятельно контролируют цены на свои товары как на Amazon, так и на других площадках. Мы помогаем им максимизировать свои продажи в нашем маркетплейсе, направляя им наше представление о том, какова рекомендуемая цена предложения», – говорится в ответе официального представителя Amazon. Walmart отказался комментировать эту ситуацию. Источник Bloomberg в Walmart подтвердил, что продавцы, получив предупреждение от Amazon, повышают цены на их площадке.

Аmazon начал рассылать подобные уведомления еще в 2017 г., но их частота повысилась в разы, заявили продавцы. Размещение товаров на Wallmart для них дешевле, пожаловались продавцы: чтобы подняться повыше в поисковой выдаче на Amazon, им приходится платить за продвижение. Суммарно все сборы могут доходить до 40% от каждой транзакции, хотя несколькими годами ранее сборы Amazon не превышали 20%.

Эксперты по антимонопольному законодательству, с которыми побеседовал Bloomberg, предполагают, что политика Amazon может привлечь внимание конгресса и Федеральной торговой комиссии, так как ее можно квалифицировать как злоупотребление доминирующим положением. Продавцы реализуют свою продукцию на различных торговых площадках, но до 40% выручки им приносит именно Amazon, отмечает консалтинговая компания EMarketer.