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Bloomberg: Amazon вынуждает продавцов поднимать цены в других интернет-магазинах

Ведомости
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Amazon вынуждает продавцов поднимать цены на товары на сайтах конкурентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компаний, сотрудничающих с ритейлером. Amazon напрямую не требует от продавцов повышать цены, но если видит, что на конкурирующих платформах они продают свои товары дешевле, направляет уведомление, а затем затрудняет поиск их товаров на своем сайте. Это связано с тем, что Amazon гарантирует покупателям, что на его платформе самые низкие цены. В результате продавцы выбирают не снижать цены на сайте Amazon, а повышать их на платформах его конкурентов, в частности, Walmart или на eBay.

«Продавцы самостоятельно контролируют цены на свои товары как на Amazon, так и на других площадках. Мы помогаем им максимизировать свои продажи в нашем маркетплейсе, направляя им наше представление о том, какова рекомендуемая цена предложения», – говорится в ответе официального представителя Amazon. Walmart отказался комментировать эту ситуацию. Источник Bloomberg в Walmart подтвердил, что продавцы, получив предупреждение от Amazon, повышают цены на их площадке.

Аmazon начал рассылать подобные уведомления еще в 2017 г., но их частота повысилась в разы, заявили продавцы. Размещение товаров на Wallmart для них дешевле, пожаловались продавцы: чтобы подняться повыше в поисковой выдаче на Amazon, им приходится платить за продвижение. Суммарно все сборы могут доходить до 40% от каждой транзакции, хотя несколькими годами ранее сборы Amazon не превышали 20%.

Эксперты по антимонопольному законодательству, с которыми побеседовал Bloomberg, предполагают, что политика Amazon может привлечь внимание конгресса и Федеральной торговой комиссии, так как ее можно квалифицировать как злоупотребление доминирующим положением. Продавцы реализуют свою продукцию на различных торговых площадках, но до 40% выручки им приносит именно Amazon, отмечает консалтинговая компания EMarketer.

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Зеленский сменил командующего Объединенных сил в Донбассе

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Объединенными силами в Донбассе, передает УНИАН. Занимавший эту должность Александр Сирской уволен, на его место назначен Владимир Кравченко.

Кравченко с 2017 г. занимал должность замначальника штаба оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Сырский возглавил Объединенные силы 6 мая этого года. Указ о его назначении подписал занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко. Ранее Сырский возглавлял штаб антитеррористической операции, которую власти Украины проводили на юго-востоке страны с 2014 г.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса, в частности самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). В июне российский лидер распространил это право на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в середине июня.

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Новости

Трамп приказал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп поручил минюсту страны подготовить меры по введению смертной казни за массовые убийства и другие тяжкие преступления, совершенные на почве ненависти, сообщает CNN. Об этом Трамп заявил в телевизионном обращении к нации после того, как за выходные в США в результате двух массовых расстрелов погибли 30 человек, десятки получили ранения.

Американский лидер подчеркнул, что высшая мера наказания за подобные преступления должна приводиться в исполнение «быстро, убедительно и без многих лет ненужных задержек». Трамп призвал также реформировать законы, затрагивающие вопросы психического здоровья. По его словам, властям необходимо «лучше обнаруживать психически неуравновешенных лиц», способных на насилие, а также гарантировать, что они не только получают необходимое лечение, но и «подвергаются лишению свободы, когда это необходимо».

Массовая стрельба произошла 3 и 4 августа. Сначала 21-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете в городе Эль Пасо на границе с Мексикой, в результате погиб 21 человек. Стрелок был задержан, он обвиняется в терроризме и подозревается в расовой ненависти. Затем еще девять человек были убиты в результате стрельбы у бара в городе Дэйтон в штате Огайо. Полиция застрелила нападавшего, им оказался 24-летний местный житель. Мотивы второго стрелка пока не установлены. Инцидент в Дэйтоне стал 251 случаем массовой стрельбы в США с начала года.

Президент России Владимир Путин направил Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США. Сам Трамп заявил, что массовый расстрел людей в Огайо и Техасе – это атака на всю страну. Он назвал происшедшее преступлением против всего человечества.

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Политика
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Красноярский губернатор не исключил увеличения зоны поражения от взрывов под Ачинском

Ведомости
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Губернатор Красноярского края Александр Усс не исключил увеличения зоны поражения от взрывов на складе боеприпасов под Ачинском, передает «Интерфакс». По словам Усса, врачи Красноярска мобилизованы для помощи пострадавшим при взрывах. При необходимости они готовы выехать к месту ЧП, добавил губернатор.

Усс отказался назвать точное число пострадавших. «Сейчас не хочу говорить точную цифру. Речь идет предварительно о 5–8 человеках, никакой угрозы жизни для них не представляется», – отметил он. По его словам, первоначальной задачей является эвакуация населения из близлежащих поселков в зоны безопасности. «По большей части эта эвакуация уже либо завершена, либо проводится», – сказал он.

Взрывы на складе боеприпасов продолжаются, передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев. «Сейчас продолжаются взрывы, сильный грохот слышен и в самом Ачинске, и в пригородах, виден столб дыма. Начался небольшой дождь, но он черного цвета», – рассказал один из очевидцев.

В свою очередь Росавиация закрыла воздушное пространство в радиусе 30 км от места ЧП, передает «РИА Новости». РЖД из-за ЧП ограничила движение поездов в Красноярском крае.

Взрывы на военном складе с боеприпасами начались приблизительно в 13.00 мск. В результате взрывов на месте ЧП возник пожар. Территория воинской части оцеплена. Ранее власти Ачинска (город расположен в 11 км от села Каменка, где находится склад) уже обратились к жителям города с просьбой подготовиться к эвакуации. Всего, по данным МЧС, будет эвакуировано 11 000 человек. На данный момент завершена эвакуация 3000 человек, уточнили в ведомстве.

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СКР объявил в розыск десятого фигуранта дела о массовых беспорядках

Ведомости
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Следствие установило личность десятого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, говорится в сообщении ведомства. Им стал Сергей Фомин. Правоохранительные органы объявили его в розыск.

В своем сообщении СКР ссылается на «данные открытых источников», по которым Фомин, «покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ.

Помимо Фомина по делу о массовых беспорядках было задержано еще девять человек. В их числе несколько граждан, которые сотрудничали с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы: волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, сборщик подписей в поддержку Ивана Жданова Даниил Конон, видеоблогер из штаба политика Дмитрия Гудкова Егор Жуков. Помимо них были арестованы участники акции Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев. Пресненский районный суд на прошлой неделе отправил шестерых из них под арест до конца сентября, еще троим аналогичная мера пресечения была избрана сегодня, 5 августа.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека. Следственный комитет через три дня возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, заявив о не менее чем 10 фигурантах этого дела.

Протесты на Бульварном кольце 3 августа. Фоторепортаж

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Политика
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Суд арестовал Константина Янкаускаса на 10 суток

Ведомости
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Зюзинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Константина Янкаускаса, не зарегистрированного кандидатом на выборах в Мосгордуму. Об этом политик написал в своем Twitter.

Суд признал его виновным в организации несогласованного митинга за публикацию твита о встрече независимых кандидатов с избирателями в Новопушкинском сквере 14 июля. Янкаускас заявил, что документы о его публикации сфальсифицированы. По его словам, полиция «увидела» твит о встрече в Новопушкинском сквере 13 июля, хотя опубликован он был лишь 14 июля.

Янкаускас был задержан 3 августа после того, как вышел из спецприемника. Там он отбывал семь суток административного ареста по обвинению в организации встречи москвичей с независимыми кандидатами в Мосгордуму 15 июля. Акция проходила на Трубной площади.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам. После этого в Москве прошло несколько акций протеста. Последняя акция состоялась 3 августа. Единого места проведения у нее не было, поэтому протестующие рассредоточились по всему Бульварному кольцу. В результате были задержаны более 1000 человек.

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Политика
Новости

Блогер Синица признал факт угроз детям силовиков

Ведомости
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Подмосковный блогер Владислав Синица в суде признал, что угрожал детям сотрудников Росгвардии и полиции, сделав запись в Twitter под ником «Макс Стеклов», передает ТАСС. Обвинение в экстремизме Синица отрицает. В итоге суд арестовал его на два месяца.

По версии следствия, 31 июля Синица призвал своих подписчиков к насильственным действиям в отношении детей силовиков после идентификации их личности. СКР задержал Синицу 4 августа. На тот день записей от 31 июля в аккаунте Twitter нет. У микроблога 311 подписчиков. Согласно последним публикациям, пользователь, который ведет эту страницу, посещал несогласованные акции 27 июля и 3 августа.

Следствие предъявило Синице обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично с угрозой применения насилия). Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал данную запись провокацией. «Возбужденное сейчас уголовное дело станет уроком для всех «шутников» и провокаторов, которые не понимают, где проходит грань между шуткой и реальными угрозами», – цитировало Грибакина агентство «РИА Новости».

Политика
Новости

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением. «Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем», – написал американский президент в Twitter.

Пара доллар – юань 5 августа превысила психологическую отметку в 7 юаней/$ впервые с 2008 г. Это произошло после того, как Трамп неожиданно объявил о планах ввести 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд. Ранее Белый дом уже ввел 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $250 млрд. Таким образом, теперь он может обложить пошлинами практически все поставки из Китая.

В прошлом китайские власти не позволяли курсу преодолеть психологическую отметку в 7 юаней/$, чтобы не спровоцировать отток капитала. Кроме того, Трамп неоднократно обвинял руководство КНР в ослаблении юаня с целью помочь китайским экспортерам. Американский лидер заявлял, что дальнейшее снижение курса может осложнить торговые переговоры между странами.

Председатель Народного банка Китая И Ган, в свою очередь, заверил, что Пекин не будет намеренно снижать курс юаня или использовать свою валюту как оружие в торговой войне. Текущий курс юаня соответствует фундаментальным показателям по китайской экономике и балансу спроса и предложения на рынке, указывалось в его заявлении на сайте китайского регулятора.

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Политика
Новости

Соболь призвала мэрию Москвы не мешать прогулкам граждан 10 августа

Ведомости
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Мэрия Москвы обязана обеспечить право граждан 10 августа гулять по всему городу, а не только на отдельно взятом проспекте Сахарова, где состоится согласованный митинг оппозиции, написала на своей странице в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Заявки на проведение 10 августа акции за допуск всех кандидатов на выборы в Мосгордуму подали сразу несколько политиков, в том числе член «Яблока» Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. 2 августа Русакова получила от мэрии подтверждение согласования митинга.

В Москве 27 июля и 3 августа прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На каждой были задержаны более тысячи человек. По итогам акции 27 июля было заведено уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Девять фигурантов этого дела находятся под арестом.

Технологии
Новости

Schneider Electric поучаствует в создании крупнейшего дата-центра в России

Ведомости
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Schneider Electric поучаствует в создании «Истрадиджитал» – технопарка с крупнейшим в России дата-центром. Стороны подписали соглашение о намерении сотрудничать, рассказал представитель Schneider Electric и подтвердил создатель проекта – девелопер Владимир Мазур. Это не коммерчески обязывающее соглашение, уточнил Мазур.

Schneider Electric внедряет технические решения в области управления электроэнергией и автоматизацией, проектирует и строит дата-центры. Совместно партнеры будут выбирать инженерно-технические решения и заниматься маркетингом проекта, сообщил представитель Schneider Electric. Реализовывать выбранные решения стороны будут по отдельным коммерческим договорам.

«Истрадиджитал» предполагает строительство дата-центра на 40 000 серверных стоек в Подмосковье. В проект должны также войти образовательный центр, научно-исследовательские лаборатории, рыбное хозяйство и другие объекты на территории 620 000 кв. м. Весь проект Мазур оценивал в 132 млрд руб. Первая очередь дата-центра примерно на 10 000 стоек должна быть запущена до конца 2021 г., говорилось в презентации проекта. Представители Минкомсвязи и Минэкономразвития в мае сообщали, что знакомы с проектом.

В 2018 г. выручка российских коммерческих дата-центров увеличилась на 29% и достигла 28,5 млрд руб., ранее сообщил ведущий консультант агентства iKS-Consulting Станислав Мирин. По его словам, облачный сегмент услуг дата-центров рос заметно быстрее – на 47%. Прирост числа серверных стоек на российском рынке он не раскрыл. В предыдущие годы рынок центров обработки данных рос похожими темпами: в 2017 г. он составил 21,9 млрд руб., превысив уровень 2016 г. на 26,9%.

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Политика
Новости

Генпрокуратура заподозрила региональные власти в искажении данных о пожарах

Ведомости
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Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам, заявил прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов. «Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов…», — сказал Федосов (цитата по «РИА Новости»).

Искажались, по его словам, данные о возгораниях, об их ликвидации, а также о расстоянии от мест возгорания до населенных пунктов. Федосов добавил, что ведомство продолжает проверять соответствующие данные по Красноярскому краю. «По Бурятии таких случаев выявлено не было», — заключил он.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в нескольких районах Бурятии и Якутии. Всего горит более 2 млн га леса. В конце июля к тушению присоединилась военная авиация. По состоянию на 31 июля, инспекторы государственного пожарного надзора завели 277 уголовных дел после проверок сообщений, связанных с лесными пожарами.

Ранее Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров за январь – июль в 2,4 млрд руб. За это время в стране произошло более 7600 пожаров, посчитали аудиторы. Расходы государства на охрану лесов от пожаров оказались почти в три раза больше ущерба и составили 6,6 млрд руб., отметило ведомство. Несмотря на это, одной из главных причин масштабных пожаров аудиторы назвали нехватку финансирования мероприятий по защите лесов.

Политика
Новости

Расследователь ФБК Албуров получил 10 суток ареста

Ведомости
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Расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров по решению Пресненского районного суда Москвы арестован на 10 суток, сообщил он в своем аккаунте в Twitter. По его словам, ему назначили арест за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 ч. 2 КоАП). Албурова задержали во время акции протеста 3 августа. Он свою вину не признал и связал арест с расследованием, которое недавно выпустил ФБК в отношении первого заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной. Сергунина в городском правительстве курирует вопрос выборов в Мосгордуму.

Расследование ФБК вышло в начале августа. В нем сотрудники фонда заявили, что семье Сергуниной может принадлежать через фирмы, связанные с супругом сестры Сергуниной Лазарем Сафаниевым, около 14 000 кв. м московской недвижимости. В перечень объектов, о которых сообщил ФБК, вошли исторические здания в центре Москвы, офис в бизнес-центре «Город столиц» в «Москва-сити», 40%-ный пакет акций кинотеатра «Октябрь», рестораны «Оттепель» и «Московское небо» на ВДНХ, расположенные в павильонах «Шелкопрядство» и «Главкондитер». Также ФБК заявил о том, что семье Сергуниной может принадлежать несколько квартир в элитных ЖК Москвы, жилой дом в столице Австрии площадью 700 кв. м и стоимостью более 2 млн евро и компания, которая организует в Австрии «интерактивное детское шоу «Алиса в Стране Чудес».

Мэр Москвы Сергей Собянин, сама Сергунина, члены ее семьи и официальные представители мэрии до сих пор не прокомментировали и не опровергли итоги расследования.

Учредитель ФБК Алексей Навальный 24 июля был отправлен в спецприемник №1 для отбывания 30 суток административного ареста за призыв к участию в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста, 27 июля политик был госпитализирован с подозрением на острую аллергическую реакцию, а 28 июля его выписали с диагнозом «контактный дерматит». Личные врачи Навального с диагнозом не согласились, предположив отравление неизвестными химическими веществами. Навальный 1 августа подал в СКР заявление о совершенном в отношении него преступлении.

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