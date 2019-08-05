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«Аэрофлот» покинул замгендиректора по работе с клиентами

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман уволился после более чем десяти лет работы в авиакомпании, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Ранее источник в авиакомпании рассказал «Интерфаксу», что Зингман ушел 2 августа. Он решил сменить сферу деятельности, добавил источник. Чем именно теперь займется топ-менеджер, он не уточнил. По словам источника «РИА Новости» в компании, в «Аэрофлоте» с уважением отнеслись к решению Зингмана.

Зингман пришел в «Аэрофлот» из АФК «Система» в 2009 г. В «Системе» он руководил департаментом по связям с госорганами.