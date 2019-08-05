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Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель впервые с июня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,3% до $59,85 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз нефть этого сорта стоила дешевле в $60 за баррель 18 июня.

Партнер Again Capital LLC Джон Килдафф в разговоре с Bloomberg связал снижение цен на нефть с торговой войной США и Китая. «Нефть принимает удар с эскалацией торговой войны и падением курса юаня», – добавил он.

Ранее Трамп объявил, что США введут осенью 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд. До этого Белый дом уже ввел 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $250 млрд. Таким образом, теперь он может обложить пошлинами практически все поставки из Китая.

5 августа Народный банк Китая установил обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар, курс юаня упал до минимального за десятилетие уровня. Трамп обвинил Китай в «валютной манипуляции» и назвал действия китайского руководства серьезным нарушением. При этом китайский регулятор утверждал, что не использует обменный курс для победы в торговых спорах.