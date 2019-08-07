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«Коммерсантъ» узнал о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств

Число несостоявшихся тендеров на госзакупки жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) по итогам полугодия выросло вдвое. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные расчетов аналитической компании Headway. В Минздраве на запрос газеты не ответили.

Количество несостоявшихся госзакупок лекарств увеличилось с 31 800 в первой половине 2018 г. до 60 800 за аналогичный период в этом году. Это более четверти всех тендеров, уточняет газета. Большинство из них были сорваны в регионах. Причем проблемы возникали с недорогими препаратами, такими как натрия хлорид, декстроза, преднизолон.

Headway отмечает, что большинство тендеров (55 600) не состоялись из-за отсутствия заявок. Еще 2800 — из-за отказа от размещения заказа, а 2100 отменили из-за недопуска всех участников. Суммарный объем сорванных аукционов увеличился на 52% — с 26 млрд руб. до 39,7 млрд руб. Состоявшимися за прошедшее полугодие признаны 163 400 тендеров.

Газета связала рост числа сорванных тендеров с новой методикой формирования максимальной цены контракта при госзакупках. Ведомство обязало госзаказчиков при обосновании начальной максимальной цены контракта на поставку лекарств использовать модель расчета по референтным ценам. Согласно приказу ведомства, госзаказчик должен выставить минимально возможную стоимость контракта. С ее помощью Минздрав рассчитывал добиться выравнивания закупочных цен на лекарства по всей стране, но механизм оказался невыгоден производителям. В результате они начали массово отказываться от участия в тендерах.