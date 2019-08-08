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СМИ узнали о планах «Делимобиля» привлечь миноритарного партнера

Оператор каршеринга «Делимобиль» намерен привлечь инвестиции в размере не менее $60 млн при оценке компании в $300 млн, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в инвестиционном сообществе и других собеседников, которые слышали, что «Делимобиль» ищет инвестиции. Партнером и финансовым советником «Делимобиля» станет инвестбанк Rothschild & Co, говорится в презентации для инвесторов, которая есть у газеты.

Чтобы ускорить развитие «Делимобиля», его акционеры рассматривают продажу части акций новому инвестору, который получит неконтролирующую долю в бизнесе, указывается в документе. Два источника газеты, знакомых с ситуацией, отметили, что претендентом на покупку доли в «Делимобиле» была Mail.ru Group, но интернет-холдинг в результате решил инвестировать в YouDrive. В Mail.ru Group отказались от комментариев.

Большинство собеседников издания усомнились в реалистичности оценки бизнеса «Делимобиля» в $300 млн. По их мнению, реальная стоимость компании не может превышать $100 млн. Один из источников добавил, что в $300 млн можно оценить практически весь российский рынок каршеринга.

«Делимобиль» – один из крупнейших сервисов каршеринга , он работает в 11 городах России. Вместе с более премиальным сервисом каршеринга Anytime «Делимобиль» входит в холдинг Mikro Kapital Group. В «Делимобиле» отказались комментировать газете оценку компании в $300 млн, отметив лишь, что инвестпрограмма Mikro Kapital Group от весны 2018 г. предусматривает €250 млн инвестиций в весь каршеринговый бизнес холдинга, в том числе зарубежные проекты, до марта 2020 г. 7 августа президент и основатель Mikro Kapital Group Винченцо Трани заявил «Интерфаксу», что «Делимобиль» намерен выйти на IPO на Московской бирже к концу 2020 года.