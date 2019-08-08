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«Почта банк» откроет отделения в «Магните»

«Почта банк» после открытия отделений в магазинах «Пятерочка» начнет работать в сети «Магнит», проект в пилотном режиме запустят осенью в Челябинской, Ярославской и Костромской областях. Об этом РБК сообщил первый зампред правления банка Георгий Горшков.

В банковских точках в «Магните» будут находиться консультант и банкомат. Посетители смогут открыть счет и вклад, выпустить карту, оформить кредит или перевод пенсии.

В начале года «Почта банк» запустил аналогичный проект с «Пятерочкой». Ожидалось, что он продлится полгода, однако банк решил продлить его до конца 2019 г. Сейчас в магазинах этой сети открыто 50 банковских точек в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Воронеже и других городах.

«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка». Сейчас у него более 18 000 точек, большая часть из которых (около 15 000) расположены в почтовых отделениях. Банк связан с «Магнитом» через своего акционера – ВТБ (ему принадлежит 49,999988% акций «Почта банка», столько же у «Почты России», две акции находятся в собственности председателя правления банка Дмитрия Руденко).

В «Магните» ВТБ владеет 18,3% акций. «Почта России» уже открывает общие точки с ритейлером: в этом году магазины должны появиться в 2000 почтовых отделений.