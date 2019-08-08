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«Почта банк» откроет отделения в «Магните»

Ведомости
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«Почта банк» после открытия отделений в магазинах «Пятерочка» начнет работать в сети «Магнит», проект в пилотном режиме запустят осенью в Челябинской, Ярославской и Костромской областях. Об этом РБК сообщил первый зампред правления банка Георгий Горшков.

В банковских точках в «Магните» будут находиться консультант и банкомат. Посетители смогут открыть счет и вклад, выпустить карту, оформить кредит или перевод пенсии.

В начале года «Почта банк» запустил аналогичный проект с «Пятерочкой». Ожидалось, что он продлится полгода, однако банк решил продлить его до конца 2019 г. Сейчас в магазинах этой сети открыто 50 банковских точек в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Воронеже и других городах.

«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка». Сейчас у него более 18 000 точек, большая часть из которых (около 15 000) расположены в почтовых отделениях. Банк связан с «Магнитом» через своего акционера – ВТБ (ему принадлежит 49,999988% акций «Почта банка», столько же у «Почты России», две акции находятся в собственности председателя правления банка Дмитрия Руденко).

В «Магните» ВТБ владеет 18,3% акций. «Почта России» уже открывает общие точки с ритейлером: в этом году магазины должны появиться в 2000 почтовых отделений.

Новости СМИ2
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Политика
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В штабе Атамбаева заявили о новом столкновении с силовиками

Ведомости
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Штаб экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заявил о новом столкновении между сторонниками бывшего главы государства и правоохранительными органами, передает местное издание For.kg. По информации издания, сторонники Атамбаева отметили митинг в Бишкеке и направились в село Кой-Таш к резиденции экс-президента.

Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства против сторонников Атамбаева, передает информагентство K-News.

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Технологии
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Сбербанк раскрыл актуальную абонентскую базу своего мобильного оператора

Ведомости
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В июле 2019 г. активная абонентская база виртуального мобильного оператора Сбербанка – работает под брендом «Сбермобайл» – составила примерно 400 000 человек, сообщило РБК со ссылкой на первого заместителя предправления банка Льва Хасиса.

Накануне заявления Хасиса стало известно число активных пользователей «Сбермобайла» из презентации Сбербанка для инвесторов на апрель 2019 г. В ней говорилось о 85 900 активных пользователей, то же число было указано в презентации за март. Однако представитель Сбербанка уверял, что эти данные актуальны на декабрь 2018 г., а более актуальные сведения не раскрывал. С сентября 2017 г. по сентябрь 2018 г. подключение абонентов было ограничено несколькими точками продаж и пилотным проектом, а полноценный запуск оператора состоялся в сентябре 2018 г., аргументировал тогда представитель госбанка.

«Сбермобайл» работает на сетях Tele2. Он начинал работу в Санкт-Петербурге в августе 2017 г. В январе 2018 г. оператор начал выдавать свои сим-карты в Москве. Выручка оператора за 2018 г. составила 362,4 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Чистый убыток оператора за период достиг 247,9 млн руб.

«Подключиться к «Сбермобайл» можно уже в 45 регионах страны, продолжается активная региональная экспансия», – приводит РБК слова Хасиса.

К концу 2018 г. услугами всех виртуальных операторов пользовались 7 млн россиян, подсчитывал ранее гендиректор агентства «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. По его словам, самая внушительная база (около 4,5 млн абонентов) у работающего на сетях «Мегафона» оператора Yota. База операторов, работающих на сетях Tele2, составляет 2 млн человек, из которых 1,3 млн абонентов приходится на проект «Ростелекома». Виртуальный оператор МГТС, использующий сети МТС, насчитывает 563 000 абонентов.

Новости СМИ2
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Авто
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Мэрия Москвы заметила резкий рост ДТП с такси

Ведомости
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В Москве с начала года увеличилось число ДТП с участием такси на 15% год к году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заммэра, руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.

По мнению Ликсутова, причиной этого может быть высокая загруженность таксистов: они получают много заказов и перерабатывают.

«Одно из наших предложений было, если агрегатор регулирует стоимость поездки, то тогда агрегатор должен гарантировать водителю определенный уровень дохода, который он должен получить в любом случае», – сказал Ликсутов.

Заммэра считает, что зарплаты таксистов в Москве не должны быть меньше, чем у водителей общественных автобусов.

За последние десять лет рынок легального такси в столице вырос более чем в шесть раз, с 7500 машин до более чем 50 000, добавил Ликсутов. Количество пассажиров, по его словам, за то же время выросло в 20 раз – почти до 900 000 пассажиров в день.

Новости СМИ2
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Технологии
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Baza обвинила «Роснефть» в слежке за своими журналистами

Ведомости
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Интернет-издание Baza сообщило, что за его сотрудниками следят: прослушивают телефоны, ежедневно мониторят компьютеры, читают личную переписку. Источники издания утверждают, что этим занимается служба безопасности «Роснефти».

«Наши источники нам сообщают, что сотрудники службы безопасности "Роснефти", пользуясь своими связями в самых разных российских ведомствах, поставили наши телефоны на прослушку», – говорится в редакционном заявлении Baza. Журналисты обратили внимание на то, что аккумуляторы на их устройствах стали разряжаться быстрее, чаще стали возникать проблемы со связью, регулярно отключаться VPN-сервисы, отметило издание.

В ответ на обвинение в слежке пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не ответил ничего по существу.

Baza связала предполагаемую слежку с материалом о загородном участке и доме исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. В июле издание опубликовало расследование, в котором утверждалось, что Сечин строит в подмосковной Барвихе дом стоимостью до 20 млрд руб. В конце месяца Baza сообщила, что нефтяная компания потратила 1,3 млн евро на покупку люксовой одежды. Оба утверждения Леонтьев категорически опровергал.

С помощью слежки за журналистами служба безопасности «Роснефти» планирует выяснить, был ли кем-то заказан материал о загородном доме Сечина, утверждают источники Baza.

Новости СМИ2
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Технологии
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«Мегафон» вложит до 2 млрд рублей в обновление розничных салонов

Ведомости
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Оператор связи «Мегафон» планирует в ближайшие несколько лет потратить до 2 млрд руб. на обновление салонов розничной сети, передает «Интерфакс» со ссылкой на на заявление директора по стратегии и развитию бизнеса компании Александра Соболева.

По его словам, речь идет не об открытии новых точек, а об обновлении работающих. В частности, оператор собирается внедрить цифровые решения в салонах связи, упростить процесс подключения сим-карт, внедрить персонифицированные предложения для каждого клиента. «Мы хотим существенно улучшить нашу позицию в монобрендовой рознице», – пояснил Соболев.

Оператор уже запустил пилотные проекты по обновлению розничных точек в Москве и городах-миллионниках. В 2020 г. их число планируется довести до нескольких сотен. Сейчас у «Мегафона» работает более 4000 собственных розничных салонов.

В четверг, 8 августа, «Мегафон» представил отчет за II квартал 2019 г. Выручка компании по МСФО увеличилась на 4,5% и составила 85,6 млрд руб. Чистая прибыль «Мегафона» снизилась до 3,8 млрд руб. с 6,15 млрд руб. годом ранее. Свободный денежный поток сократился на 22,7%, до 6,1 млрд руб. Число мобильных абонентов оператора на 30 июня составляло 77,6 млн человек.

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Политика
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Следователи пришли с обыском в офис ФБК

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщил Telegram-канал «Апология протеста» и подтвердил соратник политика Леонид Волков. «В офис ФБК пришла толпа народу в масках», – написал он в Twitter. Других подробностей пока нет.

Ранее обыски проводились дома у трех юристов ФБК – Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади, а также у видеомонтажера Виталия Колесникова. Сообщалось, что следственные действия связаны с делом об отмывании денег фондом Навального, которое ранее возбудил Следственный комитет России (СКР).

В субботу, 3 августа, СКР сообщил, что возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. фондом Навального. По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно, а для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда, отмечает СКР.

Недвижимость
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах АФК «Система» перестроить площадь у гостиницы «Космос»

Ведомости
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АФК «Система» Владимира Евтушенкова планирует реконструировать площадь Шарля де Голля у принадлежащей ей гостиницы «Космос», напротив ВДНХ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Под развитие могут пойти часть территории гостиницы, включая пристройку с концертным залом, и расположенный рядом старый офисный центр, пишет издание.

Офисным центром владеет входящий в «Ростех» холдинг «Швабе». В нем «Коммерсанту» заявили, что не планируют редевелопмента здания. АФК «Система» на запрос ответила, что не имеет отношения к офисному центру, не став комментировать реконструкцию остальной площади.

По словам одного из собеседников издания, «Система» планирует построить на площади многофункциональный комплекс с торговой и офисной составляющими и общественным пространством. Возможно и строительство жилья. Сама гостиница под редевелопмент не пойдет, уверен источник. Она хоть и выглядит устаревшей, но приносит стабильный доход, в основном за счет китайских туристов, пишет «Коммерсантъ».

Для того чтобы получить разрешение на реконструкцию площади у гостиницы «Космос», «Системе» нужно будет пройти градостроительно-земельную комиссию. Поэтому компании придется потрудиться над проектом реконструкции, поскольку город вряд ли согласует посредственную застройку, отметило издание.

Технологии
Новости

ФАС возбудила дело в отношении Apple после жалобы «Лаборатории Касперского»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Apple, обвинив ее в нарушении закона о защите конкуренции и злоупотреблении положением на рынке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело было возбуждено по заявлению «Лаборатории Касперского», отмечается в сообщении. Компания пожаловалась в ФАС на то, что Apple необоснованно отклонила версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids, из-за чего она лишилась существенной части функционала. При этом в это же время Apple вывела на рынок собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.

Изучив все материалы, ФАС пришла к выводу, что действия Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, говорится в сообщении службы. Ведомство отмечает, что помимо «Лаборатории Касперского» еще 11 разработчиков аналогичных приложений по всему миру столкнулись с ограничениями со стороны Apple после запуска Screen Time. ФАС приводит ссылку на статью The Verge, в которой об этом говорится.

Дело возбуждено по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции, уточнила ФАС. Его рассмотрение назначено на 13 сентября.

Apple в апреле сообщила, что удалила из App Store несколько приложений с функцией родительского контроля из-за того, что они использовали технологию Mobile Device Management (MDM). Она предоставляет сторонний контроль и доступ к устройству, а также к важнейшей информации, которая включает местоположение пользователя, сценарии использования приложения, доступ к электронной почте, камере и истории просмотра страниц в интернете, писала компания. По мнению Apple, МДМ имеет право на существование, но только когда это не касается частных потребителей.

Бизнес
Новости

АФК «Система» купила двух производителей лекарств у совладельца «Магнита»

Ведомости
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АФК «Система» Владимира Евтушенкова совместно с финансовым партнером купила доли в «Курганском обществе медицинских препаратов и изделий "Синтез"» и «Биокоме» у совладельца ритейлера «Магнит» Marathon Group. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба АФК «Система». Назвать имя финансового партнера представитель компании отказался.

Покупка осуществлялась через холдинговую компанию Sinocom Investments Limited, отмечается в сообщении. Сначала она купила долю в уставном капитале «Синтеза» в размере 46,5% за 8,2 млрд руб. На следующем этапе интеграции «Синтез» приобрел долю в «Биокоме» в размере 75,1% за 3,6 млрд руб. Покупка акций «Биокома» профинансирована за счет собственных и кредитных средств «Синтеза».

По условиям сделки АФК «Система» в течение трех лет с момента ее завершения должна выкупить долю финансового партнера в Sinocom.

На данном этапе собственные вложения «Системы» составили около 250 млн руб., говорит человек, знакомый с деталями сделки.

Компания Евтушенкова рассчитывает, что «Синтез» и «Биоком» совместно с Alium, создаваемой АФК «Система» на базе предприятия «Оболенское» и «Биннофарма», могут превратиться в крупного игрока, который войдет в тройку российских фармацевтических компаний.

Сейчас «Синтез» входит в десятку крупнейших предприятий на российском рынке по объему производства лекарственных препаратов. Его доля составляет около 3%, в сегменте антибиотиков – 23%. Более 30% продукции производится из собственных субстанций. Компания ежегодно выводит на рынок 10–15 новых лекарственных препаратов. Выручка компании в 2018 г. составила 8,5 млрд руб.

«Биоком» специализируется на производстве антибактериальных непатентованных средств, а также препаратов, используемых в лечении заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний. В портфеле компании – около 40 наименований лекарственных средств.

Технологии
Новости

Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix

Ведомости
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Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов. Сумма контракта не разглашается, по данным The Hollywood Reporter, она составляет $200 млн.

По условиям соглашения, Бениофф и Уайс будут создавать для Netflix новые кино- и телевизионные проекты. В своем заявлении они поблагодарили HBO, с которым работали более 10 лет, за возможность всегда чувствовать себя как дома и отметили, что гордятся приглашением сотрудничать с Netflix.

Как сообщает The Hollywood Reporter, создатели «Игры престолов» также обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но после продолжительных переговоров с Netflix все же сделали выбор в пользу этой компании.

Сериал «Игра престолов», основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина, стал одним их самых популярных в истории, он получил рекордные 47 наград «Эмми». Премьера первого сезона состоялась в апреле 2011 г. Финальный сезон вышел на экраны в апреле 2019 г. Средняя стоимость производства серии первого сезона составила $5 млн, к шестому сезону она выросла до $10 млн. Авторы сериала Бениофф и Уайсс за годы работы над проектом стали мультимиллионерами.

Вспомнить все: лучшие серии семи сезонов «Игры престолов»

Политика
Новости

К сотрудникам фонда Навального пришли с обысками

Ведомости
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К нескольким сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли с обысками, сообщил Telegram-канал «Апология протеста». По его данным, обыски прошли у юристов Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади. Об обысках у себя также сообщил видеомонтажер ФБК Виталий Колесников.

По данным «Апологии протеста», следственные действия связаны с делом об отмывании денег в ФБК. Замятин в Twitter написал, что следователи к нему пришли около семи часов утра. 

Информацию об обысках подтвердил и начальник штаба Навального Леонид Волков. «Ждем подтверждения информации от адвокатов, но 99% что эти утренние обыски связаны с тем, что вчера [председатель Следственного комитета Александр] Бастрыкин передал "дело ФБК" (об "отмывании") в главное следственное управление СК», – написал Волков в Twitter.

В субботу, 3 августа, Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. фондом Навального. По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно. Для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

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