Представитель Фридмана прокомментировал информацию о его вызове в испанский суд
Миллиардер Михаил Фридман не получал повестку с вызовом в испанский суд по делу Zed Worldwide, сообщил Forbes представитель бизнесмена. По его мнению, высказанные в адрес Фридмана подозрения стали следствием «конспирологической теории» руководителя компании Хавьера Долсета.
Фридман поедет в суд, если получит повестку, считает источник издания, близкий к акционерам LetterOne, которая управляет зарубежными активами Фридмана и его партнеров. Новое рассмотрение дела Zed Worldwide инициировали противники бизнесмена, чтобы помешать LetterOne стать единоличным владельцем испанского продуктового ритейлера DIA, добавил собеседник.
Испанская прокуратура направила запрос о вызове Фридмана в суд для дачи показаний в качестве подозреваемого, сообщили ранее «РИА Новости» и El Pais. По версии прокурора, миллиардер воспользовался ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц.
Группа Zed занимается развлекательными мобильными и компьютерными технологиями. В 2017 г. Фридман направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опровергал любую связь с банкротством Zed Worldwide.