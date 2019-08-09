Акции UC Rusal подешевели на 10% после публикации отчетности
Акции UC Rusal в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подешевели на 10,2% после публикации отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2019 г. Об этом свидетельствуют данные торгов. После открытия торгов стоимость акций UC Rusal упала на 10,2%, до 3,08 гонконгского доллара за акцию ($0,39).
Согласно опубликованной накануне финансовой отчетности UC Rusal, чистая прибыль компании в первом полугодии 2019 г. сократилась в 1,7 раза и составила $558 млн. Выручка UC Rusal снизилась на 5,2% до $4,736 млрд. Скорректированная EBITDA уменьшилась в 2,1 раза и составила $528 млн. В отчетности компании также отмечаются слабые темпы роста мирового спроса на алюминий, нестабильность на рынке из-за торговой войны США и Китая. UC Rusal ожидает, что во втором полугодии 2019 г. мировой спрос на алюминий вырастет на 2% в годовом выражении, до 67,5 млн тонн.
Минфин США внес в санкционный список UC Rusal и другие на тот момент подконтрольные Олегу Дерипаске компании 6 апреля 2018 г. Условием для снятия санкций было сокращение доли бизнесмена ниже контрольной в компании. В январе этого года Вашингтон снял санкции с UC Rusal, так как бизнесмен выполнил это условие. Такое решение стало первым случаем исключения из санкционного списка по соглашению с американскими властями.