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Акции UC Rusal подешевели на 10% после публикации отчетности

Ведомости
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Акции UC Rusal в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подешевели на 10,2% после публикации отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2019 г. Об этом свидетельствуют данные торгов. После открытия торгов стоимость акций UC Rusal упала на 10,2%, до 3,08 гонконгского доллара за акцию ($0,39).

Согласно опубликованной накануне финансовой отчетности UC Rusal, чистая прибыль компании в первом полугодии 2019 г. сократилась в 1,7 раза и составила $558 млн. Выручка UC Rusal снизилась на 5,2% до $4,736 млрд. Скорректированная EBITDA уменьшилась в 2,1 раза и составила $528 млн. В отчетности компании также отмечаются слабые темпы роста мирового спроса на алюминий, нестабильность на рынке из-за торговой войны США и Китая. UC Rusal ожидает, что во втором полугодии 2019 г. мировой спрос на алюминий вырастет на 2% в годовом выражении, до 67,5 млн тонн.

Минфин США внес в санкционный список UC Rusal и другие на тот момент подконтрольные Олегу Дерипаске компании 6 апреля 2018 г. Условием для снятия санкций было сокращение доли бизнесмена ниже контрольной в компании. В январе этого года Вашингтон снял санкции с UC Rusal, так как бизнесмен выполнил это условие. Такое решение стало первым случаем исключения из санкционного списка по соглашению с американскими властями.

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Суд арестовал сдавшегося властям экс-президента Киргизии Атамбаева

Ведомости
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен по решению суда в СИЗО Госкомитета национальной безопасности Киргизии, сообщил «РИА Новости» адвокат политика Сергей Слесарев. Атамбаев будет находиться в СИЗО как минимум до 26 августа.

По словам Слесарева, Атамбаеву предъявлены обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 г. Прокуратура Киргизии сообщала, что экс-президент может быть причастен и к другим преступлениям: например, к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконному изъятию земель, узурпации власти. Атамбаев обвинения отвергает и связывает их с политическим преследованием.

Парламент страны лишил Атамбаева неприкосновенности в июле 2019 г. Бывший президент был задержан накануне в своей резиденции, которую спецслужбы страны штурмовали более суток. В результате штурма пострадали более 50 человек. По данным «24.kg», погиб заместитель командира подразделения «Альфа». Сам Атамбаев заявил, что отстреливался из наградного оружия, однако был вынужден сдаться, чтобы не допустить большого количество жертв среди своих сторонников, пришедших к его резиденции.

Действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков обвинил предшественника в нарушении Конституции из-за сопротивления силовикам. МВД Киргизии возбудило несколько уголовных дело после массовых беспорядков у резиденции экс-президента.

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Новости

WSJ: Facebook предложила СМИ $3 млн за публикацию их новостей в соцсети

Ведомости
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Facebook предложила нескольким американским СМИ $3 млн в год за лицензию на размещение их контента в новом разделе социальной сети, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Такое предложение получили ABC News, The Washington Post, Bloomberg, а также Dow Jones – издатель The Wall Street Journal. Facebook даст СМИ возможность самостоятельно выбрать, как размещать материалы – непосредственно в соцсети или только заголовки с ссылками на сайт издания. Согласился ли кто-то из вышеперечисленных СМИ на это предложение, пока неизвестно.

Facebook планирует запустить новый раздел с новостями осенью, добавляют собеседники газеты. Основатель соцсети Марк Цукерберг анонсировал его появление в январе в разговоре с главой издательства Axel Springer Матиасом Депфнером. Тогда он сказал, что стремится распространять качественные новости и создать экосистему для их поддержки.

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Uber отчитался о рекордных квартальных убытках

Ведомости
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Убытки американской компании Uber во II квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности. Это рекордные квартальные убытки для Uber, пишет The Wall Street Journal.

По сравнению с предыдущим кварталом убытки компании выросли в пять раз. Рост потерь компания объясняет расходами, связанными с IPO: они составили $3,9 млрд. Еще почти $300 млн Uber потратил на премии водителям в связи с размещением.

Компании также приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией по всему миру, обращает внимание The Wall Street Journal. Выручка Uber в Латинской Америке снизилась на 24% по сравнению со II кварталом 2018 г. Этот регион когда-то был источником сильного роста для компании, отмечает газета.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с водителем. В мае этого года Uber привлек более $8 млрд в ходе IPO в Нью-Йорке, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг Alibaba в 2014 г.

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Политика
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Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Ведомости
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Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.

В сообщении говорится, что 7 августа Boeing-738 российской авиакомпании «Глобус», летевший из Бари в Москву, вошел в украинское воздушное пространство, чтобы обойти зону активной грозовой деятельности. Он летел над Украиной 26 минут.

В «Украэрорух» отмечают, что действовали в соответствии с решением государственной авиационной службы Украины, согласно которому в случаях обхода опасных метеоявлений воздушным судам, в том числе зарегистрированным в России, может быть разрешен вход в воздушное пространство страны.

С 2015 г. на Украине действует запрет на заход в воздушное пространство для российских авиакомпаний. В ответ Росавиация приняла аналогичный запрет для украинских авиаперевозчиков.

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Финансы
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Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»

Ведомости
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«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву. Они оба поддержали эту идею.

Совместное предприятие будет производить контент для различных проектов Сбербанка, рассказала Forbes председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Банк вложит в СП инвестиции, а киностудия – несколько лицензий на персонажей на условиях роялти.

Сейчас консалтинговая компания Roland Berger занимается разработкой стратегии проекта, рассказали в пресс-службе Сбербанка. «Союзмультфильм» должен будет превратиться из студии в продюсерский центр, который будет заниматься производством анимации и смежного мультимедийного контента, добавила Слащева. Среди возможных направлений – выход на международные рынки, создание парков, открытие собственных магазинов и производство детско-юношеского кино.

В апреле Сбербанк объявил о покупке 46,5% интернет-компании Rambler Group. По информации РБК, банк может инвестировать около 11 млрд руб., которые пойдут на погашение кредитов и инвестиции в развитие сервисов, в том числе Okko. В июле также стало известно о создании совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, которое займется едой и транспортом.

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Политика
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Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Ведомости
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Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева. Ей позвонил человек, который представился начальником отдела охраны общественного порядка Александром Махониным и назначил встречу 9 августа в 13.00.

Целью встречи будет обсуждение деталей и мер безопасности на митинге, рассказала Вихарева Дождю. В разговоре с Махониным она сообщила, что организаторы уже обсуждали этот вопрос с мэрией и не обязаны приходить в полицию, добавив, что они могут прийти вместе с адвокатом, но им в этом отказали. «Медиазоне» Вихарева сказала, что организаторы решили не ходить в полицию.

Мэрия Москвы ранее согласовала митинг 10 августа на проспекте Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Однако накануне организаторы митинга сообщили, что столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии. Власти решили запретить музыкальные выступления со сцены. Свое согласие выступить уже дали Face, Icepeak и «Кровосток».

В Москве 27 июля и 3 августа прошли несогласованные акции в связи с выборами Мосгордуму. На каждой были задержаны порядка тысячи человек. По итогам акции 27 июля было заведено уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

Бизнес
Новости

Представитель Фридмана прокомментировал информацию о его вызове в испанский суд

Ведомости
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Миллиардер Михаил Фридман не получал повестку с вызовом в испанский суд по делу Zed Worldwide, сообщил Forbes представитель бизнесмена. По его мнению, высказанные в адрес Фридмана подозрения стали следствием «конспирологической теории» руководителя компании Хавьера Долсета.

Фридман поедет в суд, если получит повестку, считает источник издания, близкий к акционерам LetterOne, которая управляет зарубежными активами Фридмана и его партнеров. Новое рассмотрение дела Zed Worldwide инициировали противники бизнесмена, чтобы помешать LetterOne стать единоличным владельцем испанского продуктового ритейлера DIA, добавил собеседник.

Испанская прокуратура направила запрос о вызове Фридмана в суд для дачи показаний в качестве подозреваемого, сообщили ранее «РИА Новости» и El Pais. По версии прокурора, миллиардер воспользовался ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц.

Группа Zed занимается развлекательными мобильными и компьютерными технологиями. В 2017 г. Фридман направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опровергал любую связь с банкротством Zed Worldwide.

Политика
Новости

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Ведомости
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Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей». Также информацию об этом распространяют пользователи социальных сетей. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан серьезно отнестись к объявленному штормовому предупреждению.

По решению главы комиссии по чрезвычайным ситуациям могут быть задействованы системы оповещения, к которым относятся телеканалы. Как отмечает ТАСС, телевидение впервые задействовано в столице для оповещения населения об угрозе ЧС. Жителей призывают укрыться в зданиях и не парковать автомобили под деревьями. При этом в пресс-службе Останкино сообщили, что телебашня «работает в штатном режиме».

В экстренном предупреждении на сайте МЧС указывается, что в период с 21.00 мск 8 августа до вечера следующего дня на всей территории Москвы ожидается сильный дождь. Предполагается, что за пять часов на Москву выльется до трети месячной нормы осадков – до 25 мм. Ливень будет сопровождаться сильным ветром. Порывы ветра ночью и утром могут достигать 21 м/с, днем 9 августа ожидается усиление до 25 м/с.

Политика
Новости

Силовики разогнали сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева в Бишкеке

Ведомости
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Сотрудники силовых ведомств разогнали сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека, передает «Интерфакс». На центральной площади Бишкека собралось более 1000 сторонников экс-президента.

Протестующие вышли на проезжую часть и выкрикивали лозунги с требованием отставки действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова. После этого около 300 сотрудников милиции оттеснили собравшихся от здания парламента и с центральной площади города. Они применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Спецназ почти сутки осаждал резиденцию экс-президента в селе Кой-Таш вблизи киргизской столицы. Число пострадавших достигло 98 человек. Один боец спецназа погиб.

Атамбаев сам решил сдаться спецназу. Его привезли в главное следственное управление госкомитета национальной безопасности Киргизии, чтобы допросить.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 г. Он лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и другим преступлениям. Бывший глава государства заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер и сам он преступлений не совершал.

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Политика
Новости

Почти 100 человек пострадали при задержании бывшего президента Киргизии

Ведомости
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Число пострадавших в ходе столкновения сотрудников правоохранительных органов и сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выросло до 98 человек, из них 53 были направлены в больницу, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря минздрава страны Жылдыз Айгерчинову.

По ее данным, 11 сотрудников силовых структур сейчас переведены в военный госпиталь, 13 пострадавших получают стационарное лечение, 83 – отправлены на амбулаторное лечение.

Атамбаева обвиняют в совершении целого ряда преступлений в 2011–2017 гг.: незаконном обогащении, коррупции и узурпации власти. Также он получил обвинения в незаконной трансформации земель, незаконном освобождении в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева и других эпизодах. Атамбаева лишили неприкосновенности и статуса экс-президента в июле 2019 г. Это позволило завести против него уголовное дело. Сам Атамбаев полностью отрицает причастность ко всем преступлениям.

Спецслужбы Киргизии начали спецоперацию по задержанию бывшего президента Киргизии вечером 7 августа около 20.00 по местному времени (17.00 мск). Возле резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш собрались около 2000 его сторонников, они жгли покрышки и строили баррикады, чтобы не пропустить автомобили правоохранителей. Ночью Атамбаев в эфире телеканала «Апрель» обратился к бойцам спецназа с призывом не стрелять в людей. Спецназ почти сутки осаждал резиденцию экс-президента. Во второй половине дня 8 августа силовики вывезли Атамбаева из его резиденции. По информации местных СМИ, Атамбаев сам решил сдаться властям.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева. Фотографии

Политика
Новости

Фигурант дела о беспорядках обвинил Навального и Соболь в своем уголовном преследовании

Ведомости
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Фигурант уголовного дела о массовых беспорядках на акции оппозиции 27 июля Сергей Фомин назвал ответственными за свое уголовное преследование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь. Об этом он заявил в интервью «Медиазоне».

Он отметил, что впервые участвовал в избирательной кампании в этом году в качестве волонтера штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Ранее Фомин не был вовлечен в политику и о «болотном деле» почти ничего не знал.

«Я не знал всю подоплеку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной», – сказал Фомин. Он также заявил, что Навальный и Соболь должны сделать все, чтобы вызволить всех фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля. «Это ваша сейчас главная задача, а не выборы», – добавил он.

Фомин также попросил обычных россиян вступиться за тех, кто подвергся уголовному преследованию за свою гражданскую позицию. «Но я призываю всех быть осторожными. Я не хочу, чтобы вы попали в ту же ситуацию, в которую попал я», – добавил он.

Фомин сдался правоохранителям утром 8 августа. Он был в розыске, СК считает его участником массовых беспорядков. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Басманный суд должен избрать для Фомина меру пресечения.

Кроме Фомина по делу о массовых беспорядках было задержано девять человек, один подозреваемый находится в розыске. Некоторые фигуранты дела сотрудничали с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы: волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, сборщик подписей в поддержку Ивана Жданова Даниил Конон, видеоблогер из штаба политика Дмитрия Гудкова Егор Жуков. Также были арестованы участники акции Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека.

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