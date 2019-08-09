Члены правления «Роснефти» во II квартале получили 1,7 млрд рублей
Вознаграждения членам правления «Роснефти» за II квартал составили 1,694 млрд руб., увеличившись в два с половиной раза по сравнению с I кварталом 2019 г., говорится в ежеквартальном отчете компании. При этом объем вознаграждения снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: за апрель – июнь 2018 г. оно составило 1,697 млрд руб.
Кроме того, заработная плата членов правления «Роснефти» во II квартале сократилась по сравнению с январем – мартом 2019 г. на 14,6%.
При этом представитель компании пояснил «РИА Новости», что президент России в апреле наградил более 60 сотрудников «Роснефти», в том числе членов правления компании, орденами за вклад в развитие нефтегазовой отрасли. Кроме того, выплаты премий членам правления связаны с выполнением ключевых показателей деятельности.