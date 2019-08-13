ФАС завела дело против «Кинопоиска» за недостоверную рекламу

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МИД предложил упростить оформление туристических виз в Россию

МИД России предлагает серьезно смягчить правила оформления виз для иностранных туристов, желающих посетить Россию. Сообщение о разработке соответствующих поправок в закон о порядке выезда и въезда в Россию министерство во вторник опубликовало на портале проектов нормативных актов.

Согласно пояснениям министерства, поправки предполагают шестикратное увеличение разрешенного срока пребывания в России иностранных туристов на основании обыкновенной туристической визы — с одного месяца до полугода.

Кроме того, готовящиеся поправки предполагают освобождение иностранцев от необходимости пользоваться услугами турагентств при оформлении туров в Россию, для оформления визы будет достаточно забронировать гостиницу. Действующий закон вынуждает иностранных туристов покупать туры для посещения России — при оформлении обыкновенной туристической визы требуется предоставить подтверждение от российского туроператора. «Данное требование является препятствием для иностранных туристов, которые планируют посетить Россию самостоятельно, не прибегая к услугам туроператоров», — сказано в уведомлении о разработке законопроекта. Согласно отметке в уведомлении, новые правила оформления виз должны заработать с апреля 2020 г.

Российские начали работать над смягчением визового режима после Чемпионата мира по футболу 2018 г., когда Россию посетило огромное количество туристов. С тех пор смягчение визового режима не раз обсуждалось у президента Владимира Путина. В частности, Министерство экономики России, которое курирует этот вопрос, по словам министра Максима Орешкина, предлагало внедрить электронные визы. В апреле 2019 года Орешкин говорил, что система электронных виз может заработать с начала 2020 г. Путин говорил, что не возражает против смягчения визового режима, но вынужден прислушиваться к мнению специалистов: «Я за. Но Лавров (министр иностранных дел России. — «Ведомости» — против», — говорил президент в сентябре 2018 г..