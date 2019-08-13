ФАС завела дело против «Кинопоиска» за недостоверную рекламу
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») за недостоверную рекламу, говорится в сообщении службы. В качестве заинтересованного лица к делу привлечен поисковик «Яндекс»
Поводом для претензий антимонопольной службы стала реклама «Кинопоиска», которая распространялась через поисковик и касалась бесплатного периода премиальной подписки.
В рекламном сообщении говорилось, что по премиальной подписке подписчик сервиса сможет бесплатно смотреть сериалы, в том числе «нашумевшую «Игру престолов», 30 дней, уточнили в ведомстве. Однако при переходе на сайт «Кинопоиска» информация искажалось, «обещая зрителям всего лишь семь дней удовольствия», говорится в сообщении.
За распространение недостоверной рекламы предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 21 августа. В «Яндексе» воздержались от комментариев, уточняет «Интерфакс».