Pernod Ricard купила производителя бурбона Jefferson's за $223 млн

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Рекламу концертов рэпера Face убрали с улиц Москвы после его выступления на митинге

Рекламу концерта рэпера Face сняли с билбордов в Москве после его выступления на митинге оппозиции на проспекте Сахарова, сообщает Русская служба BBC. На плакате с надписью «Приходи или проиграешь» исполнитель запечатлен в костюме и галстуке на фоне многоэтажного здания.

Реклама анонсировала концерт, запланированный на 2 ноября, ее разместили на щитах на Арбате, Варварке, Кремлевской набережной, Тверской и Садовой улицах 15 августа, указывает издание. Однако уже 21 августа реклама была снята со всех билбордов в центре города. Кроме того, в Улан-Удэ и Иркутске организаторы «по просьбе людей из органов» отменили концерты исполнителя, назначенные на 23 и 24 августа.

Оператору наружной рекламы Russ Outdoor «начали поступать претензии к изображению на постере», пишет издание со ссылкой на письмо за подписью руководителя отдела по работе с клиентами Натальи Новокщеновой. Как сообщил сам рэпер, в компании ему объяснили ситуацию приближающимися выборами депутатов Мосгордумы и «распоряжением сверху». Организаторы концертов рэпера отметили, что размещать подобную рекламу отказалось агентство Gallery, сославшись на «опасения звонков сверху», хотя еще в мае согласовало макеты. Как заявил креативный директор музыканта Богдан Дремин, реклама никак не связана с выборами в Мосгордуму, ее авторы вдохновлялись предвыборными плакатами прошлых избирательных кампаний, а слоган переделали из ельцинской кампании «Голосуй или проиграешь». Он подчеркнул, что плакаты не нарушают закона и были заранее согласованы с юристами. «Демонтаж афиш я считаю цензурой», – заявил изданию сам Face.

В Russ Outdoor отказались комментировать «Ведомостям» снятие заранее согласованных рекламных плакатов. В Gallery не ответили на запрос «Ведомостей».

Прошедший 10 августа на проспекте Сахарова митинг стал одним из самых массовых за последние несколько лет. На него пришли журналист Юрий Дудь, телеведущий Леонид Парфенов, рэперы Oxxxymiron и Face, а также другие блогеры и общественные деятели. Face в числе других артистов выступил со сцены. До этого он неоднократно поддерживал митинги оппозиции.

Парфенов, Face, Oxxxymiron. Кто пришел на митинг в центре Москвы