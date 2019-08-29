Bloomberg узнал о планах сети магазинов Forever 21 подать заявление о банкротстве
Американский бренд одежды Forever 21 готовится к подаче заявления о банкротстве, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Компания собрала команду финансовых консультантов и юристов, которые ведут переговоры с кредиторами о реструктуризации долга, но обсуждение зашло в тупик, отмечает агентство. Поэтому было принято решение начать подготовку к банкротству.
Представитель Forever 21 отказался комментировать эту информацию.
Процедура банкротства может помочь компании избавиться от убыточных магазинов и рекапитализировать бизнес, считают собеседники Bloomberg. В то же время банкротство Forever 21 станет проблемой для некоторых торговых центров, поскольку компания является одним из крупнейших арендаторов площадей.
Бренд Forever 21 был основан в 1984 г. Сейчас это одна из крупнейших сетей одежды в мире. Компания управляет более чем 800 магазинами в США, Европе, Азии и Латинской Америке. В Москве было только четыре магазина этой марки – в ТРЦ «Афимолл», «Метрополисе», «Меге Белая дача» и «Меге Теплый стан». Все сейчас закрыты.