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Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве обнаружили нарушения санитарных норм у 98% столичных торговых точек, готовящих и продающих шаурму, говорится в сообщении ведомства.

С мая по август ведомство из-за жалоб покупателей на отравления усилило контроль за предприятиями уличной сети, торгующими шаурмой. Всего Роспотребнадзор проверил 66 объектов. Во время проверок проводились лабораторные исследования сырья и готовой продукции. «В 65 проверенных предприятиях (98%) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству и изготовлению пищевой продукции, требований технических регламентов, представляющие угрозу здоровью и жизни людей», – отмечается в сообщении.

Наиболее распространенными нарушениями являются отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, маркировки продукции, несоблюдение сроков и правил хранения. Претензии ведомства также касаются санитарно-технического состояния помещений, отсутствия системы водоснабжения и условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены. «Персонал предприятий не имеет необходимых медицинских осмотров и обязательной вакцинации, а также базовых знаний санитарной культуры», – считают в Роспотребнадзоре.

«Около 50% исследованных проб готовой пищевой продукции и сырья не отвечали обязательным требованиям по микробиологическим показателям. В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки», – отметили в ведомстве. Во время проверок из оборота изъяли и уничтожили более 600 кг сырья и готовой пищевой продукции. Деятельность 34 торговых предприятий была приостановлена сразу же после проверки, помещения были незамедлительно опечатаны. Роспотребнадзор направил в суд 53 административных материала на приостановление деятельности объектов, из них 23 уже рассмотрены, работа 23 объектов приостановлена на срок от 30 до 90 суток. Только в одном случае суд выписал штраф в размере 1000 руб. без приостановки деятельности предприятия. Всего суд привлек к административной ответственности в виде штрафа 28 юрлиц и ИП. Общая сумма штрафов составила 655 000 руб.