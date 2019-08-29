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РБК: Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания

Роспотребнадзор предложил ввести обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую, а также природную минеральную воду, пишет РБК со ссылкой на письмо руководителя ведомства Анны Поповой Минпромторгу. Она направила его ведомству еще 27 июня. В письме, с копией которого ознакомилось издание, Попова просит изменить перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. На данный момент в перечень, утвержденный правительством в апреле прошлого года, включены 11 групп товаров.

Маркировка необходима из-за того, что на рынке в большом количестве присутствует контрафактная продукция, уточняется в письме. По словам Поповой, маркировка поможет сократить незаконный оборот продукции. Однако в письме она не приводит какие-либо данные о доле контрафактных товаров на рынке.

Минпромторг изучит целесообразность включения товаров, указанных в письме Роспотребнадзора, в перечень подлежащих маркировке, заявили РБК в ведомстве. В Роспотребнадзоре не стали комментировать данную информацию.

В июле руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным говорил, что сейчас в России около 30% продаваемой в России воды является подделкой. В отдельных российских регионах доля контрафакта составляет до 80%, отмечал он. Чемезов предлагал решить проблему контрафакта введением маркировки.