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Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет». Об этом РБК рассказал представитель Instamart, партнера банка по этому проекту, и подтвердил представитель Сбербанка.

В «Сбермаркете» стоимость товаров будет такой же, как и в магазине, время доставки составит два часа. На данный момент сервис работает только в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Тестирование проекта будет проводиться в течение месяца, потом банк решит, как его масштабировать. Первым партнером «Сбермаркета» стала сеть оптовых продаж Metro Cash&Carry, с кем из ретейлеров еще ведутся переговоры, пока не известно.

Новый сервис работает на базе технологической и операционной платформы Instamart. В августе ее совладельцем стал фонд управляющей компании Fort Ross Ventures, в число инвесторов которого входит Сбербанк. Для сделки доля первого заместителя председателя правления банка Льва Хасиса в Instamart была конвертирована в долю в фонде.

В июле Сбербанк объявил, что создаст на паритетной основе совместное предприятие с MRG, которое станет «ведущей российской платформой» для сервисов в сфере еды и транспорта. Из известных сервисов на этой платформе, как ожидается, будет доставка еды Delivery Club и заказ такси «Ситимобил».