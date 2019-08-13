Фонд с инвестициями от Сбербанка стал акционером Instamart вместо Хасиса

Максим Стулов / Ведомости

Фонд управляющей компании Fort Ross Ventures получит долю в сервисе доставки продуктов из магазинов Instamart. Соинвестор фонда – Сбербанк. Для сделки доля первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса в Instamart конвертируется в долю в фонде под управлением Fort Ross Ventures – SBT Venture Fund II. Об этом «Ведомостям» сообщили представители фонда, Хасиса и Instamart.

В результате сделки Хасис стал одним из инвесторов фонда, а SBT Venture Fund II – акционером в Instamart.

Instamart в 2013 г. создали бывшие аналитики Петр Федченков и Андрей и Дмитрий Жулины. Сервис позволяет заказывать онлайн продукты из магазинов, например Metro Cash & Carry или «Ашана». По похожей модели в США работает компания Instacart. В российский проект вложились основатель Qiwi Сергей Солонин, Mail.ru Group, бывший президент «Дикси» Илья Якубсон, Gazprom Media Partners и др. За 2018 г. сервис получил заказов на 1 млрд руб., чистая выручка – 200 млн руб.

Instamart, по словам управляющего партнера Fort Ross Ventures Виктора Орловского, «быстро растет на активно развивающемся рынке доставки товаров и продуктов питания».

Хасис инвестировал в Instamart в начале 2018 г., получив чуть более 30% уставного капитала материнской кипрской компании сервиса, а затем доинвестировал весной 2019 г.

В июле 2019 г. Сбербанк объявил, что создает совместное предприятие с Mail.ru Group (MRG); обязывающее соглашение запланировано на осень 2019 г.). Новое предприятие должно стать «ведущей российской платформой» для сервисов в сфере еды и транспорта, у MRG и Сбербанка будет в нем по 50%. Они планируют инвестировать до 64 млрд руб., если за 12 месяцев после сделки компания достигнет целевых показателей. При этом же условии стоимость новой компании, по оценкам ее будущих участников, может превысить 100 млрд руб.

Из известных сервисов в СП, как ожидается, будет сервис доставки еды Delivery Club и сервис заказа такси «Ситимобил». В июле MRG сообщала, что внесет в СП связанные с ней миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий. Instamart подходит под такое описание. Тогда Хасис говорил, что возможность обсуждается, но договоренностей нет.

Представитель Сбербанка и теперь говорит, что вхождение Instamart в совместное предприятие банка и MRG «не исключено», и подчеркивает: «Пока говорить об этом преждевременно».

По словам источника «Ведомостей», близкого к Сбербанку, последнему интересна доставка товаров, ведь это динамично растущий сегмент рынка электронноq торговли, а Instamart – один из лидеров. «Но Сбербанк не мог включать компанию в периметр своей экосистемы, пока одним из ее основных акционеров и бенефициаров был Лев Хасис. Нужно было сначала устранить конфликт интересов», – рассуждает собеседник «Ведомостей».

Для Instamart партнерство со Сбербанком открывает «доступ ко всей экосистеме сервисов и создает интересные перспективы для их интеграции», считает Федченков: «Синергия со Сбербанком предоставляет Instamart уникальную возможность стать лидером доставки продуктов уже в 2020 г.».

Представитель Fort Ross Ventures отказался раскрыть, какая доля была выкуплена и оценку ее стоимости и всей компании Instamart. Он отметил, что сделка была безденежной и структурирована через конвертацию в долю в фонде. По его словам, цену на раунд устанавливали внешние инвесторы: в инвестиционный комитет фонда входят представители инвесторов и управляющей компании и только один представитель Сбербанка. «Решение инвесткомитета об этой сделке было единогласным. Также сделку единогласно одобрил Комплаенс-комитет фонда», – перечисляет он.

Источник «Ведомостей», близкий к одному из участников сделки, говорит, что для нее доля Хасиса была оценена по последнему раунду, после которого компания заметно выросла. Последний раунд – это апрельское привлечение 500 млн руб. в Instamart от MRG, президента «Трансконтинентальной медиа компании» Александра Митрошенкова и Хасиса. Тогда представитель сервиса говорил «Ведомостям», что стоимость бизнеса Instamart с учетом новых инвестиций оценена более чем в 1,8 млрд руб.