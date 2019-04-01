Сервис доставки из супермаркетов Instamart привлек 500 млн рублей
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Instamart привлек новый раунд инвестиций на 500 млн руб., сообщил представитель компании, это крупнейшая сумма, которую компании удавалось привлечь за один раунд. Он был закрыт в марте, инвесторами стали Mail.ru Group (MRG), президент «Трансконтинентальной медиа компании» Александр Митрошенков, а также первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, сообщил представитель сервиса. Митрошенков подтвердил участие в сделке, Хасис на вопрос не ответил. Представитель MRG подтвердил участие группы в сделке, но на другие вопросы по существу не ответил.
Instamart позволяет заказывать онлайн продукты из нескольких сетевых магазинов, например Metro Cash & Carry, «Ленты», «Ашана» и «Вкусвилла». По схожей модели в США работает компания Instacart.
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