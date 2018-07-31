Сервис доставки из супермаркетов Instamart начал экспансию в регионы

В Москве сервис заработал пять лет назад Instamart

Российский сервис доставки продуктов из магазинов Instamart начал экспансию в регионы. Сейчас он работает только в Москве, а с 1 августа заработает в Казани. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель сервиса.

В столице сервис начал предоставлять свои услуги пять лет назад. Его основатели – бывшие инвестиционные аналитики Петр Федченков и Андрей и Дмитрий Жулины. Сейчас Instamart доставляет товары из магазинов Metro, «Вкусвилл», «Карусель» и «Лента». Его модель схожа с работающим в США проектом Instacart. Instamart зарабатывает на скидках от магазинов за объемы закупки, платной доставке заказов и рекламе от производителей продуктов питания.

Деньги на запуск

Ранее в Instamart вложились основатель Qiwi Сергей Солонин, Mail.ru Group, бывший президент «Дикси» Илья Якубсон, Gazprom Media Partners и др. А в начале 2018 г. соинвестором Instamart стал экс-руководитель крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group и действующий первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

Запуск в Казани финансировался из привлеченных инвестиций, в частности от Хасиса, пояснил «Ведомостям» Федченков. Сколько именно денег потребовалось на этот проект, он не раскрыл. «За счет нашей операционной модели и сотрудничества с ритейлерами мы можем запускаться в новом городе за 3–4 недели с минимальными инвестициями около пары миллионов рублей», – отметил лишь он.

С конца 2017 г. сразу несколько российских сервисов доставки из магазинов привлекли инвестиции. Среди них – петербургский iGooods, получивший 123 млн руб. от фонда SOL Ventures основателя Delivery Club Левона Оганесяна и его партнеров Сергея Опарина и Станислава Шохора, а также от частных инвесторов. Компания намерена потратить средства от сделки на расширение работы в Петербурге и на экспансию, в том числе в Москву, говорил «Ведомостям» управляющий сервисом Григорий Кунис. Еще один проект – SaveTime, в него группа «Ташир» вложила 500 млн руб.

Планы на регионы

Instamart решил начать региональное развитие с Казани, а не, например, со второго во величине розничного рынка в России, Санкт-Петербурга, так как запуск в Петербурге «требует серьезной подготовки», говорит представитель сервиса. «Мы обязательно запустимся в Петербурге, чтобы стать федеральным игроком номер один по доставке продуктов из магазинов», - добавил он.

У Казани высокий потенциал, проникновение смартфонов и покупательная способность населения – одни из самых высоких в стране, рассуждает представитель Instamart. «Перспективы для компании во всех миллионниках оцениваем как высокие, до конца года планируем запуститься еще в трех городах», – оптимистично настроен директор по развитию регионов Instamart Артур Саркисов. По словам Федченкова, до конца 2018 г. сервис планирует запуститься в Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Сейчас у Instamart, по его данным, около 50 000 активных пользователей. Ежемесячный прирост – 10 000 человек. В месяц Instamart привозит более 20 000 заказов со средним чеком около 5000 руб. В первом полугодии 2018 г. выручка компании выросла вчетверо, но абсолютных цифр Федченков не раскрыл. За 2018 г. Instamart, по словам Федченкова, планирует выполнить заказов почти на 1,5 млрд руб.

В Казани Instamart будет работать сначала только с Metro, затем планирует сотрудничать и с другими магазинами, уточнил Федченков. Представитель Metro подтвердил партнерство с Instamart в Казани, отметив: «Этот сервис сотрудничает с нами как корпоративный клиент, его обороты растут, и мы относим его к числу партнеров с большой значимостью для нас».