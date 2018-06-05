Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4581 от 05.06.2018 под заголовком: IGooods собрал деньги на столицу

Сервис доставки из гипермаркетов iGooods привлек новых инвесторов

Среди покупателей 25% компании – фонд основателя Delivery Club
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Петербургский сервис доставки товаров из сетевых магазинов iGooods получил от инвесторов 123 млн руб., рассказал «Ведомостям» управляющий сервисом Григорий Кунис. По его словам, инвесторы – фонд SOL Ventures основателя Delivery Club Левона Оганесяна и его партнеров Сергея Опарина и Станислава Шохора, экс-партнеры фонда Quadriga Capital Russia Криштоф и Петра Вайзе, Райнхард Коляйк и Ольга Мещерина, инвестор первого раунда Андрей Бровцинов и несколько частных инвесторов. Опарин, Коляйк и Мещерина подтвердили участие в сделке.

До сделки iGooods оценен в 376 млн руб., инвесторы покупали новые акции – всего 24,6% компании, говорит Кунис. Основным владельцем проекта остается основатель Дмитрий Кунис с долей около 72%. До сделки он владел примерно 89%, остальное – у Бровцинова, согласно ЕГРЮЛу.

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