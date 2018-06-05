Сервис доставки из гипермаркетов iGooods привлек новых инвесторов

Статья опубликована в № 4581 от 05.06.2018 под заголовком: IGooods собрал деньги на столицу

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iGooods – петербургский сервис доставки товаров из сетевых магазинов IGooods

Петербургский сервис доставки товаров из сетевых магазинов iGooods получил от инвесторов 123 млн руб., рассказал «Ведомостям» управляющий сервисом Григорий Кунис. По его словам, инвесторы – фонд SOL Ventures основателя Delivery Club Левона Оганесяна и его партнеров Сергея Опарина и Станислава Шохора, экс-партнеры фонда Quadriga Capital Russia Криштоф и Петра Вайзе, Райнхард Коляйк и Ольга Мещерина, инвестор первого раунда Андрей Бровцинов и несколько частных инвесторов. Опарин, Коляйк и Мещерина подтвердили участие в сделке.

До сделки iGooods оценен в 376 млн руб., инвесторы покупали новые акции – всего 24,6% компании, говорит Кунис. Основным владельцем проекта остается основатель Дмитрий Кунис с долей около 72%. До сделки он владел примерно 89%, остальное – у Бровцинова, согласно ЕГРЮЛу.