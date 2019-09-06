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Сергей Петров прокомментировал объявление в международный розыск

Основатель «Рольфа» Сергей Петров заявил «Ведомостям», что никак не будет реагировать на объявление в международный розыск. «У следствия есть определенная процедура, федеральный розыск, международный. И они ей следуют. Для меня лично это ничего не значит», – сказал Петров. По его словам, он ничего не будет предпринимать в связи с этим. «Силовикам нужно показать активность. Вот и смотрите сами, на что идут деньги российских налогоплательщиков. Я вообще гражданин Австрии, а они никого не выдают», – резюмировал Петров.

Предприниматель пояснил, что уже давно не владеет бизнесом, не является бенефициаром. «Я даже из совета директоров вышел. Максимально дистанцировался. Она [компания] работает сама по себе», – заключил он.

Об уголовном деле против Петрова стало известно в конце июня. Его заподозрили в том, что он вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета кипрской Panabel Limited. По версии следствия, был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта», стоимость которых была умышленно завышена. Следствие оценило ущерб в 4 млрд руб.

«Рольф» – крупнейший автодилер в стране. Компания была создана Петровым в 1991 г. и на сегодняшний день принадлежит его семье. Дилерская сеть «Рольфа» насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, в портфеле 21 автомобильная марка и один мотоциклетный бренд.