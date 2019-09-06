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Бизнес
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Сергей Петров прокомментировал объявление в международный розыск

Ведомости
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Основатель «Рольфа» Сергей Петров заявил «Ведомостям», что никак не будет реагировать на объявление в международный розыск. «У следствия есть определенная процедура, федеральный розыск, международный. И они ей следуют. Для меня лично это ничего не значит», – сказал Петров. По его словам, он ничего не будет предпринимать в связи с этим. «Силовикам нужно показать активность. Вот и смотрите сами, на что идут деньги российских налогоплательщиков. Я вообще гражданин Австрии, а они никого не выдают», – резюмировал Петров.

Предприниматель пояснил, что уже давно не владеет бизнесом, не является бенефициаром. «Я даже из совета директоров вышел. Максимально дистанцировался. Она [компания] работает сама по себе», – заключил он.

Об уголовном деле против Петрова стало известно в конце июня. Его заподозрили в том, что он вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета кипрской Panabel Limited. По версии следствия, был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта», стоимость которых была умышленно завышена. Следствие оценило ущерб в 4 млрд руб.

«Рольф» – крупнейший автодилер в стране. Компания была создана Петровым в 1991 г. и на сегодняшний день принадлежит его семье. Дилерская сеть «Рольфа» насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, в портфеле 21 автомобильная марка и один мотоциклетный бренд.

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Экономика
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ЦБ понизил прогноз по росту российской экономики

Ведомости
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ЦБ снизил прогноз темпа роста российской экономики в 2019 г. с 1,0–1,5 до 0,8–1,3%. Такое решение было принято с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала года.

Регулятор также пересмотрел темпы роста ВВП вниз на следующие два года из-за ожидаемого замедления роста мировой экономики – до 1,5–2% в 2020 г. и 1,5–2,5% в 2021 г. Добиться поставленной цели в 3% возможно будет только в 2022 г., считает ЦБ.

Прогноз Минэкономразвития более оптимистичный: добиться роста экономики в 3,1% Россия сможет уже в 2021 г. Прогноз по 2019 и 2020 гг. у министерства совпадает с ЦБ – 1,3% и 1,7% соответственно.

Российская экономика в первом полугодии показала слабую динамику, она выросла на 0,7%. Минэкономразвития ожидает, что темпы роста восстановятся уже в III квартале на фоне увеличения расходов бюджета и эффекта от снижения ключевой ставки ЦБ.

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Маск опроверг слова Лукашенко о том, что подарил ему Tesla

Ведомости
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опроверг информацию о том, что подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко автомобиль Tesla. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter, отвечая на соответствующий вопрос.

2 сентября во время выступления в минской школе №93 Лукашенко заявил, что у него есть электромобиль Tesla, который, по его словам, ему подарил Маск. «У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил», – заявил Лукашенко школьникам. Сюжет со встречи показывал телеканал СТВ. Однако ранее ни пресс-служба президента, ни сам Лукашенко о подарке не сообщали.

По данным издания «Белорусский партизан», автомобиль Tesla Model S P100D появился у Лукашенко два года назад. Самая дешевая версия этой модели стоит порядка $80 000. Tesla основана в 2003 г. Всего компания выпустила четыре модели электромобилей: Roadster, Model S, Х и 3, а также грузовой Semi. Сейчас можно купить все, кроме Roadster и Semi. Первый компания планировала перезапустить в 2020 г., а грузовик начнут продавать в этом году.

Новости СМИ2
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Бизнес
Новости

Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

Ведомости
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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первой на это внимание обратила Русская служба BBC. По ее данным, вино будут производить в селе Дивноморское Краснодарского края.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков рассказал, что вино не будет относиться к сегменту масс-маркета. По его словам, вероятнее всего, это будет «достаточно эксклюзивное вино». «Как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», – сказал Волков. Однако какое именно вино будет выпускать компания, он не сообщил, назвав планы «закрытым коммерческим проектом».

ООО «Мезыбь» зарегистрировано в 2015 г. в селе Дивноморское в Геленджике (Краснодарский край). По данным «СПАРК-Интерфакса», 66,77% компании принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата, еще 33,33% – у художественно-производственного предприятия «Софрино», которое производит церковную утварь.

Лицензия, полученная компанией, позволяет производить обычные и игристые вина. На изготовление ликерного вина, которое используют для производства церковного кагора, у компании лицензии нет. По мнению руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, вино «Мезыби» может появиться в продаже не раньше 2020 г.

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Политика
Новости

В ЦИК рассказали о состоянии Памфиловой после нападения

Ведомости
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В аппарате Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассказали о состоянии председателя ЦИК Эллы Памфиловой после нападения. Она здорова и сейчас принимает участие в международной конференции, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе ЦИК сказали, что самочувствие Памфиловой «среднее», но позволяет ей принять участие в конференции. Из дома ничего не похищено, добавили в пресс-службе комиссии.

В пятницу, 6 сентября, неизвестный совершил нападение на Памфилову с электрошокером, проникнув на террасу ее дома через окно. Подмосковное МВД возбудило уголовное дело. Дом расположен в Истре.

Нападение было совершено за два дня до 8 сентября – единого дня голосования в России. Ранее Памфилова говорила в интервью телеканалу НТВ о том, что избирательная кампания этого года отличается невероятным информационным давлением на Центризбирком: «Это оскорбления, это угрозы в мой личный адрес и адрес моих коллег. Поскольку мы верим в то, что мы делаем, мы к этому относимся довольно спокойно». Основной версией следствия является нападение с целью ограбления, говорит источник «Интерфакса».

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Экономика
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Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре

Ведомости
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Инфляция в сентябре будет нулевой, говорится в докладе Минэкономразвития «Картина инфляции» за сентябрь. В годовом выражении она замедлится до 4,1%.

По итогам 2019 г. инфляция может составить 3,6–3,8%. В августе министерство уже снизило прогноз по инфляции на этот год с 4,3% до 3,8%. На ВЭФ министр экономического развития Максим Орешкин допускал, что этот показатель может оказаться еще ниже.

В августе впервые за последние два года была зафиксирована месячная дефляция, она составила 0,24%. Годовая инфляция продолжила замедляться – до 4,31% после 4,58% в июле. В Минэкономразвития пояснили, что причиной замедления инфляции в августе стало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Дезинфляционный тренд сохранится в ближайшие кварталы на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита, отмечают в министерстве.

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Технологии
Новости

Apple запустила веб-версию Apple Music

Ведомости
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Apple запустила веб-версию сервиса для прослушивания музыки Аpple Music. Сейчас сайт работает в тестовом режиме. Первым на это внимание обратил Bloomberg. По его данным, веб-версия Аpple Music работает с 5 сентября. Приложение сервиса для компьютеров Mac может появиться до конца года.

О запуске музыкального сервиса Apple объявила в июне 2015 г. Он позволяет слушать музыку из своей библиотеки iTunes или из всего каталога Apple объемом около 50 млн музыкальных треков. В России Apple Music работает с июля 2015 г. Месячная подписка стоит 169 руб. Семейная (до пяти человек) – 269 руб.

В июне этого года Apple заявила, что отказывается от iTunes. Ее заменят три отдельных сервиса – Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts. В этих приложениях будет доступно все, что было в медиатеке пользователя в iTunes. Сервис был запущен в январе 2001 г. В России работают десятки стриминговых онлайн-сервисов. Самые крупные из них – Apple Music, «Яндекс.Музыка», Google Play Music, «В контакте».

Авто
Новости

В России снизились продажи автомобилей

Ведомости
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В августе в России было продано 145 545 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 1,3 % меньше по сравнению с августом прошлого года, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В прошлом месяце на рынке не произошло никаких существенных изменений, отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Продажи по-прежнему остаются ниже уровня, который был достигнут в 2018 г.

Продажи автомобилей в России падают уже несколько месяцев подряд. В первой половине 2019 г. они снизились на 2,4%. По словам Шрайбера, ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше.

Основной причиной сокращения продаж автомобилей является снижение реальных доходов населения, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Правительство в июле продлило программы льготного автокредитования и автолизинга для поддержания спроса на автомобили. Господдержка вряд ли окажет значительное влияние, сомневался Шрайбер. Мера может лишь смягчить падение рынка, помощь направлена очень ограниченному количеству локализованных в России брендов, поддержал его гендиректор «Автоспеццентра» Денис Петрунин.

Бизнес
Новости

Сын Маслякова стал основным владельцем КВН

Ведомости
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Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

Ранее 51% компании принадлежал Александру Маслякову-старшему. Еще 49% его жене Светлане Масляковой. С 5 сентября Масляков-младший получил 50% «АМиК», доли его отца и матери снизились до 25,5% и 24,5% соответственно.

Первый выпуск КВН вышел в эфир в 1964 г. Масляков-старший был ведущим программы до ее закрытия из-за цензуры в 1972 г. и после возобновления в 1986 г. Масляков создал «АМиК» в 1990 г., эта компания занялась производством телеверсии КВН и позднее зарегистрировала права на проведение игр под своим брендом. Трансляция КВН идет на «Первом канале».

Правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУП «Московский молодежный центр "Планета КВН"» 21 июля 2017 г. Через несколько месяцев Transparency International публиковала материал, в котором говорилось о конфликте интересов при управлении Масляковым «Планеты КВН»: он якобы передал в собственность «АМиК» кинотеатр «Гавана». Представители «КВН» эту версию опровергли. По их словам, Масляков ушел по собственному желанию. В 2017 г. выручка «АМиК» увеличилась в полтора раз год к году до 441,6 млн руб., чистая прибыль выросла в шесть раз до 79,2 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса» (более поздних данных нет).

Политика
Новости

СМИ назвали имя одного из погибших в Сирии российских военнослужащих

Ведомости
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Одного из троих военнослужащих, погибших в Сирии 4 сентября, зовут Кирилл Никонов. Об этом сообщает издание «Блокнот Волгодонск» со ссылкой на его одноклассников, которые связались с родителями Никонова.

Никонову было 27 лет, он жил в Волгодонске Ростовской области. У него остались жена и двое детей.

О гибели нескольких российских военнослужащих в Сирии первым сообщило арабское издание Al-Masdar. Позже военно-дипломатический источник рассказал «Ведомостям», что трое офицеров Вооруженных сил России погибли при взрыве мин в районе населенного пункта Джурин (зона деэскалации «Идлиб»), еще двое были сильно ранены. Минобороны опровергло информацию о гибели российских военных.

Политика
Новости

Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Ведомости
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В Зимбабве умер бывший президент Роберт Мугабе, сообщил на своей странице в Twitter действующий президент страны Эммерсон Мнангагва. Мугабе было 95 лет.

Мугабе возглавил правительство Зимбабве в 1980 г. после того, как страна получила независимость от Великобритании. В 1987 г. он упразднил пост премьер-министра и назначил себя президентом. Мугабе занимал этот пост 30 лет.

В ноябре 2017 г. Мугабе был отстранен от власти в результате военного переворота. Временно исполняющим обязанности президента стал его заместитель Эммерсон Мнангагва. В июле 2018 г. он победил на президентских выборах, набрав 50,8 % голосов.

Бизнес
Новости

Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов

Ведомости
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Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет». Об этом РБК рассказал представитель Instamart, партнера банка по этому проекту, и подтвердил представитель Сбербанка.

В «Сбермаркете» стоимость товаров будет такой же, как и в магазине, время доставки составит два часа. Сейчас сервис работает только в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Тестирование проекта будет проводиться в течение месяца, потом банк решит, как его масштабировать. Первым партнером «Сбермаркета» стала сеть оптовых продаж Metro Cash&Carry, с кем из ретейлеров еще ведутся переговоры, пока не известно.

Новый сервис работает на базе технологической и операционной платформы Instamart. В августе ее совладельцем стал фонд управляющей компании Fort Ross Ventures, в число инвесторов которого входит Сбербанк. Для сделки доля первого заместителя председателя правления банка Льва Хасиса в Instamart была конвертирована в долю в фонде.

В июле Сбербанк объявил, что создаст на паритетной основе совместное предприятие с Mail.Ru Group, которое станет «ведущей российской платформой» для сервисов в сфере еды и транспорта. Из известных сервисов на этой платформе, как ожидается, будет доставка еды Delivery Club и заказ такси «Ситимобил».

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