Новости
Бизнес
Новости

РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК. На базе ЯТЭК и Эльгинского месторождения «Мечела» Авдолян собирается построить промышленный кластер в Якутии, отмечает издание.

В пятницу, 13 сентября, пройдет внеочередное собрание акционеров ЯТЭК. На нем будет обсуждаться одобрение сделок с заинтересованностью с отчуждаемым или приобретаемым имуществом, отмечается в материалах компании. Речь идет, в частности, о прекращении встречных требований на сумму 8,26 млрд руб. (ЯТЭК ранее судилась с ООО «Инвестор», через которое Магомедов владеет 82,06% ее акций, требуя от нее около 6 млрд руб.), о переводе 7,71 млрд руб. долга и об уступке «А-Проперти» не более 550 млн руб., говорится в материалах.

Фактически речь идет о схлопывании долгов якутской компании перед структурой Авдоляна и переходе к нему контроля над ЯТЭК, пояснил РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров. «А-Проперти» станет новым акционером ЯТЭК, заявил изданию человек, близкий к другой стороне. Магомедов дал согласие на отчуждение своей доли, добавил он. Стоимость отчуждаемого имущества составит 16,82 млрд руб., или 68% балансовой стоимости активов якутской компании на 30 июня этого года, следует из документов.

«А-Проперти» скупала долги ЯТЭК с конца 2018 г., рассказал РБК знакомый Авдоляна еще в январе 2019 г. По его словам, сделки проходили без дисконта. На тот момент долг ЯТЭК перед Сбербанком составлял не менее 4,4 млрд руб., перед ВТБ – 5,1 млрд руб., перед Россельхозбанком – около 1 млрд руб. Помимо этого «А-Проперти» выкупила долг (900 млн руб.) якутской компании перед российской «дочкой» Bank of China, говорится в материалах дела о банкротстве ЯТЭК, в рамках которого Арбитражный суд Якутии ранее ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Общий долг ЯТЭК на тот момент составлял около 14 млрд руб. при EBITDA 3 млрд руб., заявляла ранее РБК председатель совета директоров ЯТЭК Лейла Маммедзаде.

Как выглядит миллиардер Зиявудин Магомедов после двух месяцев в СИЗО

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Выручка Nike от продажи обуви в России – не более 1% от всех продаж компании в этой категории. Об этом заявил директор по взаимодействию с органами власти и корпоративным вопросам российского офиса Nike Дмитрий Вишняков на совещании о внедрении обязательной маркировки товаров в рамках Евразийского экономического союза, сообщает РБК со ссылкой на протокол мероприятия.

В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствуют отчетность Nike. Российская выручка, таким образом, в этой категории составила не более $242 млн, пришел к выводу РБК.

Представитель Nike не прокомментировал сведения из протокола совещания. Он предложил использовать цифры официальной отчетности.

До этого Nike никогда не раскрывала результаты по России. В отчетности приводятся данные по региону, который включает Европу, Ближний Восток и Африку.

Цифра, названная Вишняковым, незначительно расходится с оценкой исследовательской компании Euromonitor International. По ее данным, весь российский рынок обуви по итогам 2018 г. – $12 млрд, в то время как доля Nike – 1,9% (то есть $228 млн).

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Сплошная кассация заработает с 1 октября

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Верховный суд (ВС) определил день начала работы новых кассационных судов – 1 октября. Соответствующее постановление в четверг, 12 сентября, утвердил Пленум ВС. Таким образом, дан старт завершающему этапу масштабной судебной реформы, направленной на усиление независимости судей и повышение эффективности правосудия.

По предложению ВС меняется концептуальный подход к кассационному правосудию: одно из нововведений – появление в судах общей юрисдикции принципа «сплошной кассации» (жалобы будут рассматриваться в судах без какого-либо предварительного отбора). Сейчас до рассмотрения в суде доходит лишь небольшое число жалоб. Так, по данным Верховного суда, в 2018 г. из числа кассационных жалоб, поданных в президиумы судов областного звена, в судебном заседании рассмотрены примерно 10% жалоб по уголовным делам, 5% жалоб по гражданским делам и 4% жалоб по административным делам.

Сейчас первой кассационной инстанцией по делам, отнесенным к подсудности районных и городских судов, выступают президиумы судов областного уровня, а второй кассационной инстанцией – Верховный Суд. По новым правилам рассмотрением кассационных жалоб районных судов займутся девять кассационных судов, а решения областных судов будут рассматривать пять апелляционных судов.

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции образованы по экстерриториальному принципу, напомнил председатель ВС Вячеслав Лебедев: границы судебных округов не совпадают с административно-территориальным делением государства. В территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда общей юрисдикции входят от 7 до 13 субъектов, а в юрисдикцию апелляционного суда общей юрисдикции – от 14 до 21 субъекта. Президентом в настоящий момент назначены 466 судей кассационных судов ( 65% от штатной численности) и 106 апелляционных (60% от штатной численности).

Гражданам обеспечено дистанционное участие в рассмотрении кассационных и апелляционных жалоб с помощью системы видеоконференц-связи, которыми оборудованы все федеральные суды, напомнил ВС. Предусмотрена возможность создания постоянных судебных присутствий кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

У соратников Навального в 32 городах проводятся обыски

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Полицейские пришли с обысками к сторонникам оппозиционера Алексея Навального в 32 российских городах, написал в Telegram-канале руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

В частности, обыски проходят у сотрудников штабов Навального в таких городах, как Балаково, Белгород, Воронеж, Владивосток, Иваново, Ижевск, Иркутск, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Курган, Кемерово, Красноярск, Липецк, Нижний Новгород, Мурманск, Новосибирск, Пермь, Омск, Пенза, Оренбург, Ставрополь, Саратов, Санкт-Петербург, Тюмень, Тамбов, Томск, Хабаровск, Челябинск, Чебоксары, Ярославль. Всего одновременно проводятся более 100 обысков, уточнил Чиков. По подсчетам «Медиазоны», обыски проводятся как минимум в 34 городах.

«После обысков, по всей вероятности, следует доставление в СКР и допрос в качестве свидетеля. Все следователи действуют по отдельным поручениям от главы следственной группы Рустема Габдулина», – позже уточнил Чиков в Telegram-канале.

Полицейские устроили обыски дома у координаторов местных штабов оппозиционера, написал в Telegram-канале соратник Навального Леонид Волков. «Везде главная цель – изъятие всей техники по-максимуму. После обысков увозят на допросы в СК», – написал Волков. По его словам, в утренних обысках задействованы сотни силовиков.

Обыски проходят по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), считает Волков. 10 сентября Басманный суд Москвы выдал разрешения следователю Рустему Габдулину на проведение 94 обысков по делу, добавил он.

В среду, 10 сентября, обыски по делу об отмывании 1 млрд руб. в ФБК уже проводились в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми. Дело было возбуждено в начале августа. По версии следствия, в 2016–2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Переданные деньги были получены преступным путем, а после легализованы – через банкоматы их внесли на счета нескольких банков, а потом перевели на счета ФБК.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у Гринкомбанка

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ЦБ отозвал отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Гринкомбанка. Он занимал 410-е место по величине активов в российской банковской системе.

Гринкомбанк по решению суда должен был досрочно вернуть субординированный банковский вклад. Это привело к снижению величины собственных средств до уровня ниже размера уставного капитала. ЦБ предписал Гринкомбанку привести в соответствие величину уставного капитала и размер собственных средств, но он не выполнил эти требования в установленный срок.

Более 55% активов Гринкомбанка составляло непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости, отмечает регулятор. Кроме того, на балансе банка учитывался кредитный портфель крайне низкого качества – более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадежной.

В Гринкомбанке введена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

США отложили повышение пошлин на китайские товары

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Они должны вырасти с 25 до 30% на китайские товары объемом $250 млрд. Срок перенесен по просьбе китайского вице-премьера Лю Хэ и в связи с тем, что КНР 1 октября будет праздновать свое 70-летие.

В начале сентября администрация Трампа уже ввела 15%-ные пошлины на товары из Китая, в том числе одежду, многие виды электроники и некоторые виды обуви. Их импорт в прошлом году составил $111 млрд. Китай ввел ответные пошлины, в том числе на сырую нефть. В декабре США планируют ввести 15%-ные пошлины и на другие потребительские товары: смартфоны, ноутбуки и игрушки.

США повышают пошлины из-за недовольства медленным продвижением торговых переговоров с Китаем. Стороны планировали продолжить их в сентябре. Однако Пекин сомневается в возможности заключить сделку, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени отражает состояние долларовых миллиардеров по всему миру. Журнал оценивает состояние Тимченко в $22,1 млрд, за день оно выросло на $268 млрд.

Первое место по-прежнему занимает партнер Тимченко по «Сибуру» и «Новатэку» Леонид Михельсон. Его состояние оценивается $26,2 млрд. Третье место занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, четвертое – основной акционер НЛМК Владимир Лисин.

Тимченко впервые вошел в рейтинг Forbes в 2008 г. Тогда его состояние оценивалось в $2,5 млрд. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2019 г. по версии Forbes он занял пятое место с $20,1 млрд.

Технологии
Новости

В России снизились цены на старые модели iPhone

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

После презентации новых iPhone Apple снизила цены на старые модели в России. Подешевели iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone XR, свидетельствуют данные сайта компании.

Сейчас стоимость iPhone 8 и 8 Plus начинается от 39 990 руб. и 44 990 тыс. руб. соответственно. Ранее они стоили от 52 871 руб. и от 61 007 руб. Цена iPhone XR сейчас начинается от 49 990 руб., а ранее — от 66 092 руб.

Apple на презентации 10 сентября представила три новых iPhone: новый бюджетный iPhone 11 с Retina-дисплеем 6,1 дюйма и двумя основными камерами, а также iPhone 11 Pro с тремя камерами и его увеличенную версию iPhone 11 Pro Max. Продажи в России стартуют 20 сентября.

Бизнес
Новости

Миллиардер Гапонцев и власти США подписали мировое соглашение

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Гендиректор и председатель совета директоров американской IPG Photonics Валентин Гапонцев и минфин США подписали мировое соглашение по иску о включении миллиардера в «кремлевский доклад», следует из документа в электронной базе данных судебной системы США.

Соглашение было подписано 11 сентября. Стороны попросили суд остановить производство по делу на три года. Если по истечении этого срока у них не возникнет вопросов, дело предлагается закрыть окончательно.

Минфин США в 2018 г. опубликовал так называемый «кремлевский доклад», в который включил российских предпринимателей, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. В частности, в него попал Гапонцев. Подготовку доклада предусматривал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в 2017 г. Гапонцев решил оспорить включение в «кремлевский доклад» и подал иск в федеральный суд округа Колумбия против американского минфина и его руководителя Стивена Мнучина.

Гапонцев занимает 54-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в $1,8 млрд.

Технологии
Новости

Под 5G могут отдать частоты операторов фиксированной связи из популярного диапазона

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, принадлежащие операторам фиксированной связи, могут быть переданы под развитие стандарта 5G. Об этом сообщил журналистам министр связи и цифрового развития Константин Носков, передает «Интерфакс». Он добавил, что готов поставить этот вопрос на рассмотрение Государственной комиссии по радиочастотам.

Разговор был о том, есть ли другие пользователи частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц и будут ли они использоваться для 5G, пояснил «Ведомостям» представитель Минкомсвязи: таких пользователей много – например, небольшие ресурсы есть у операторов фиксированной связи. Их частоты нужно будет перераспределить, но, по его словам, этот вопрос вряд ли решится в 2019 г. Конкретные частоты и операторы, которых может коснуться это перераспределение, пока не обсуждались, добавил он.

Диапазон 3,4–3,8 ГГц – один из самых популярных для 5G в мире. В апреле вице-премьер Максим Акимов попросил президента России Владимира Путина поручить расчистку этого диапазона для 5G, но Минобороны, один из главных его пользователей, заявило, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано». Отрицательно к этой инициативе отнесся и Совет безопасности. Вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Ведомостям» говорил, что отдельные частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц могут быть выделены для 5G, но это не будет носить массовый характер.

Политика
Новости

Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда. В материалах не уточняется сумма исковых заявлений и суть претензий.

Заявителями выступают ГУП «Мосгортранс», ГУП «Московский метрополитен» и ГБУ «Автомобильные дороги». По ним предварительные заседания назначены на 13 сентября. Также иски поданы двумя индивидуальными предпринимателями – Виталием Толкаловым и Ярославом Христовым.

Ранее «Мосгортранс», «Московский метрополитен», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси ООО «М.Такси коммуникации» подали иски к более широкому кругу оппозиционеров – ответчиками кроме Соболь и Албурова выступали Алексей Навальный, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин. Общая сумма всех исков о компенсации ущерба превысила 14 млн руб. Так компании оценили полученный ими вред от проведения в Москве несогласованной акции протеста 27 июля.

«Мосгортранс» уже выиграл суд по своему иску – с оппозиционеров решено взыскать 1,2 млн руб. упущенной предприятием выгоды. Суд решил, что именно такой ущерб нанесен компании задержками общественного транспорта из-за несогласованной акции протеста. Однако из числа ответчиков исключили Албурова после рассмотрения доказательств.

Второй иск на 11,5 млн руб. – по заявлению ГБУ «Автомобильные дороги» – рассматривался 11 сентября. Однако суд перенес рассмотрение дела на 1 октября, обязав истца представить более подробные доказательства нанесения компании ущерба, указывает «Медиазона». На этот раз ущерб, по мнению истца, заключался в том, что участники акции протеста 27 июля вытоптали газоны на площади 1000 кв. м на Новом Арбате и повредили малые архитектурные формы на бульварах. Основной ущерб пришелся на Новопушкинский сквер, где растоптали несколько сотен кустов альпийской смородины, чубушника и кизильника. В итоге на ликвидацию повреждений было потрачено 10,5 млн руб. Кроме того, 235 000 руб. потратили на выделение 30 автомобилей силовикам для перекрытия улиц, а еще 434 000 руб. – на проведение дополнительных работ на улицах.

Компании мотивируют привлечение к ответственности оппозиционеров тем, что они в соцсетях призывали москвичей выразить протест против действий избиркомов в период кампании по выборам депутатов Мосгордумы и приглашали их принять участие в акции протеста 27 июля, которую не согласовали с властями города.

Политика
Новости

Депутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Заявление о необходимости закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook. Она была депутатом прошлого созыва Мосгордумы и переизбралась на новый срок 8 сентября. Шувалова пояснила «Ведомостям», что сама посчитала нужным выразить «общественную и депутатскую позицию».

В заявлении также содержится требование отправить в отставку председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, отменить результаты онлайн-голосования и расследовать данные СМИ «о коррупции в московских и федеральных органах власти, получившие широкую огласку в ходе избирательной кампании».

Фракция КПРФ еще не собиралась на установочное заседание (на нем выбирают лидера фракции, в прошлом созыве это был Леонид Зюганов). При неформальном обсуждении с коллегами ни у кого возражений против такого заявления не было, заявила Шувалова «Ведомостям»: «По моей информации, они солидарны и готовы подписать заявление, Зюганов тоже». Депутаты Леонид Зюганов и Николай Губенко, переизбранные в Мосгордуму, были недоступны для журналистов.

Новоизбранный депутат от КПРФ Олег Шереметьев сказал «МБХ медиа», что призвал подписать заявление также депутатов от «Яблока» и «Справедливой России».

Собеседник «Ведомостей» в КПРФ сказал, что инициатива прорабатывалась с руководством московского горкома КПРФ и именно горком должен был добиться поддержки заявления максимальным числом депутатов. «Идея проста: привлечь на свою сторону оппозицию из разных легерей. Мы сейчас занимаемся организацией сбора подписей», – сказал собеседник.

В единый день голосования 8 сентября прошли выборы в Мосгордуму. На них не допустили независимых кандидатов, что вызвало протесты, которые проходили в июле – августе и стали поводом для возбуждения уголовного дела, названного «московским».

Политик Алексей Навальный на выборах в Мосгордуму, а также на других выборах, проходящих в России, предложил стратегию «Умного голосования» – проголосовать не за кандидата от власти, а за кандидата, которого посоветует Навальный с соратниками. В итоге при очень низкой явке (21,77%) кандидаты в Мосгордуму от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов: представители КПРФ получили 13 мандатов, «Яблока» – четыре мандата, а «Справедливой России» – три мандата. Число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократилось с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва).

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow