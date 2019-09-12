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РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги

Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК. На базе ЯТЭК и Эльгинского месторождения «Мечела» Авдолян собирается построить промышленный кластер в Якутии, отмечает издание.

В пятницу, 13 сентября, пройдет внеочередное собрание акционеров ЯТЭК. На нем будет обсуждаться одобрение сделок с заинтересованностью с отчуждаемым или приобретаемым имуществом, отмечается в материалах компании. Речь идет, в частности, о прекращении встречных требований на сумму 8,26 млрд руб. (ЯТЭК ранее судилась с ООО «Инвестор», через которое Магомедов владеет 82,06% ее акций, требуя от нее около 6 млрд руб.), о переводе 7,71 млрд руб. долга и об уступке «А-Проперти» не более 550 млн руб., говорится в материалах.

Фактически речь идет о схлопывании долгов якутской компании перед структурой Авдоляна и переходе к нему контроля над ЯТЭК, пояснил РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров. «А-Проперти» станет новым акционером ЯТЭК, заявил изданию человек, близкий к другой стороне. Магомедов дал согласие на отчуждение своей доли, добавил он. Стоимость отчуждаемого имущества составит 16,82 млрд руб., или 68% балансовой стоимости активов якутской компании на 30 июня этого года, следует из документов.

«А-Проперти» скупала долги ЯТЭК с конца 2018 г., рассказал РБК знакомый Авдоляна еще в январе 2019 г. По его словам, сделки проходили без дисконта. На тот момент долг ЯТЭК перед Сбербанком составлял не менее 4,4 млрд руб., перед ВТБ – 5,1 млрд руб., перед Россельхозбанком – около 1 млрд руб. Помимо этого «А-Проперти» выкупила долг (900 млн руб.) якутской компании перед российской «дочкой» Bank of China, говорится в материалах дела о банкротстве ЯТЭК, в рамках которого Арбитражный суд Якутии ранее ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Общий долг ЯТЭК на тот момент составлял около 14 млрд руб. при EBITDA 3 млрд руб., заявляла ранее РБК председатель совета директоров ЯТЭК Лейла Маммедзаде.

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