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Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок

Выручка Nike от продажи обуви в России – не более 1% от всех продаж компании в этой категории. Об этом заявил директор по взаимодействию с органами власти и корпоративным вопросам российского офиса Nike Дмитрий Вишняков на совещании о внедрении обязательной маркировки товаров в рамках Евразийского экономического союза, сообщает РБК со ссылкой на протокол мероприятия.

В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствуют отчетность Nike. Российская выручка, таким образом, в этой категории составила не более $242 млн, пришел к выводу РБК.

Представитель Nike не прокомментировал сведения из протокола совещания. Он предложил использовать цифры официальной отчетности.

До этого Nike никогда не раскрывала результаты по России. В отчетности приводятся данные по региону, который включает Европу, Ближний Восток и Африку.

Цифра, названная Вишняковым, незначительно расходится с оценкой исследовательской компании Euromonitor International. По ее данным, весь российский рынок обуви по итогам 2018 г. – $12 млрд, в то время как доля Nike – 1,9% (то есть $228 млн).