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Сын гендиректора «Роскосмоса» возглавил застройку ТПУ «Нагатинская»

Сын гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Алексей возглавил застройку московского транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинская» бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева, говорится в сообщении группы компаний «Киевская площадь».

ЗАО «Киевская площадь» является крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в России. Компания возглавляет рейтинг Forbes «Короли российской недвижимости» с доходом в $1,6 млрд от аренды в 2018 г. По данным журнала, группа владеет 1,3 млн кв. м торговых площадей, 348 000 кв. м складов, а также гостиницей на 1500 номеров. ЗАО «Киевская площадь» принадлежит Нисанову и Илиеву.

Проект ТПУ «Нагатинская» предусматривает строительство многофункционального транспортного хаба, который соединит три вида общественного транспорта, и многофункционального торгового центра с офисами и надземным паркингом площадью до 230 000 кв. м. В ТПУ войдут железнодорожная платформа «Нижние Котлы» (направления «Ступино», «Домодедово»), станция метро «Нагатинская» и восемь автобусных маршрутов. Проектом также предусматривается строительство наземного пешеходного перехода до станции «Верхние Котлы» Малого кольца Московской железной дороги.

Алексей Рогозин родился в 1983 г. В разные годы он работал замгендиректора группы компаний «Промтехнологии», гендиректором Алексинского химкомбината в Тульской области, замначальника департамента имущественных отношений Минобороны. В 2011–2016 гг. был депутатом Мособлдумы. Весной 2017 г. Рогозина-млдшего назначили вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректором авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина (ПАО «Ил»). Контракт был подписан с ним на три года, однако в апреле этого года он уволился с обеих должностей.