Бизнес

Новости

Дадли рассказал о планах BP продать «грязные» активы ради спасения климата

Британская нефтегазовая компания BP продаст некоторые нефтяные проекты и изменит методику разработки других, чтобы снизить влияние на климат. Об этом гендиректор компании Роберт Дадли заявил на конференции, организованной JPMorgan Chase & Co, его слова приводит Bloomberg.

Речь идет о проектах, которые выбрасывают в атмосферу наибольшее количество углекислого газа. Названия проектов Дадли не уточнил. В отчете Carbon Tracker, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что самые «грязные» проекты BP с точки зрения выбросов углекислого газа в атмосферу — Zinia 2 в Анголе, а также группа месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в Азербайджане.

Дадли пояснил, что BP стремится привести свою работу в соответствие с Парижским соглашением по климату, которое предусматривает сокращение выбросов парниковых газов. Эти газы, скапливаясь в атмосфере, удерживают у поверхности Земли солнечную энергию, которая «разогревает» планету. В результате в разных частях света меняется климат. Цель соглашения — не допустить рост средней температуры на планете выше 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи и по возможности снизить ее до 1,5˚С.

BP в прошлом месяце уже продала все нефтегазовые месторождения на Аляске. Дадли на конференции подчеркнул, что сделка помогла BP сократить выбросы углекислого газа. Однако, как пишет Bloomberg, покупатель — Hilcorp Alaska (подразделение техасской Hilcorp Energy) намерен инвестировать в месторождения больше, чем мог бы BP, потенциально увеличивая добычу, а соответственно, и выбросы.