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Чемезов допустил ребрендинг самолета SSJ100

Ведомости
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Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов допустил ребрендинг самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после серии проблем, в том числе после катастрофы в «Шереметьево». Об этом он сообщил в интервью РБК«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», — отметил гендиректор «Ростеха», в который недавно вошла Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). 

Комментируя претензии авиакомпаний к SSJ100, Чемезов подчеркнул, что у лайнера еще есть «детские болезни», которые со временем пройдут. Что касается претензий «Аэрофлота» (обладателя крупнейшего парка SSJ100) к сервисному обслуживанию самолетов, то это предмет солидарной ответственности, заявил Чемезов. «В "Аэрофлоте" считают, что за все должен отвечать ОАК. Мы говорим: давайте вместе, мы готовы вам помочь — создадим сервисную компанию, которая будет обслуживать эти самолеты», — пояснил гендиректор «Ростеха». 

В конце мая «Аэрофлот» отменил конкурс по техобслуживанию Sukhoi Superjet 100 из-за того, что разошелся в оценке стоимости сервиса с производителем лайнера — компанией «Гражданские самолеты Сухого» (входит в ОАК). 

В мае текущего года SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, однако спустя несколько минут после взлета запросил экстренную посадку из-за технических проблем. При посадке лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся, погиб 41 человек. 

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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В Кемерове открылся парк в память о жертвах пожара в «Зимней вишне»

Ведомости
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В Кемерове на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» открылся Парк ангелов. В нем высадили 60 сосен — по числу жертв пожара. Через два года, когда деревья приживутся, их планируют объединить, закрепив на них гамаки.

При строительстве парка были использованы 7000 т натурального камня, самый тяжелый камень весит 15 т. По периметру и внутри установлены колонны, в которые вмонтированы аудиоколонки и камеры видеонаблюдения. Также в парке есть амфитеатр, детские горки, качели и фонтан с возможностью имитировать туман.

На строительство парка ушло восемь месяцев, стоимость проекта составила 5 млн руб., источником финансирования стали пожертвования. По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, власти хотели сделать там «не место скорби, а силы» (цитата по «Интерфаксу»). «Здесь высажено все, что растет на территории Кузбасса. Озера и реки мы воссоздать не смогли, но они отображены в виде фонтанов», — рассказал губернатор журналистам. 

Планировалось, что парк откроется к 1 сентября, однако сроки неоднократно переносились. Цивилев объяснил задержку строительства проблемами с демонтажом сгоревшего здания. Из-за расследования оно долгое время находилось под арестом. 

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» почти в центре Кемерово произошел 25 марта 2018 г. В результате случившегося погибли 60 человек, в том числе 37 детей. 

Годовщина пожара в «Зимней вишне»

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Вертолет с тремя людьми на борту пропал в Якутии

Ведомости
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Пилот вертолета Eurocopter, выполнявшего полет в Оймяконском и Томпонском районах Якутии, перестал выходить на связь. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Воздушное судно вылетело 15 сентября из поселка Усть-Нера, на борту находятся пилот и два пассажира. По данным МЧС, вертолет принадлежит добывающему предприятию, он перевозил ранее заготовленную рыбу.

Сигнал аварийного маяка с вертолета не поступал, отмечает ведомство. На поиски судна вылетели два частных вертолета. Других подробностей инцидента на момент публикации не было.

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Саудовская Аравия на 50% сократила добычу нефти после атаки дронов на заводы

Ведомости
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Саудовская Аравия в два раза сократила добычу нефти после атаки дронов на ее нефтедобывающие объекты, сообщает Bloomberg. По данным агентства, компания Aramco вынуждена урезать добычу на 5 млн баррелей в сутки.

Удары по объектам Aramco были нанесены в ночь на 14 сентября, ответственность за произошедшее взяли йеменские повстанцы-хуситы. В эфире телеканала Almasirah представитель движения сообщил, что в атаках были задействованы десять беспилотных аппаратов. При этом повстанцы пообещали, что удары по объектам в Саудовской Аравии будут продолжаться.

После ударов на нефтяных заводах начались пожары. Атака на нефтяную инфраструктуру стала крупнейшей в истории Саудовской Аравии и может привести к нестабильности на мировых рынка, отмечает Bloomberg.

Aramco надеется быстро восстановить добычу, сообщает агентство со ссылкой на источник. Эр-Рияд официально не сообщал, кто мог стоять за атакой дронов. О пострадавших и объеме ущерба информации тоже нет.

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НХЛ дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на три матча за кокаин в пробе

Ведомости
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов наказан дисквалификацией на три матча регулярного чемпионата после того, как в его пробе был обнаружен кокаин. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спортсмен проинформирован о решении лиги, он согласился с таким наказанием, отмечается в сообщении. Кузнецов отказался комментировать ситуацию, но пообещал сделать все, что в его силах, чтобы вернуть доверие болельщиков.

О том, что в пробе Кузнецова, которая была взята в мае, нашли кокаин, стало известно в конце августа. После этого Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Кузнецов – обладатель Кубка Стэнли 2018 г. в составе «Вашингтона».

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Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена в ходе спецоперации

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что сын основателя запрещенной террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена – Хамза бен Ладен убит в ходе спецоперации США.

«Хамза бен Ладен, высокопоставленный член "Аль-Каиды" и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана», – приводит The Hill слова Трампа.

Хамза бен Ладен был для «Аль-Каиды» символической связью с его отцом, основателем организации, отметил президент. По его мнению, смерть боевика повлияет на оперативные действия террористов, поскольку бен Ладен-младший отвечал за планирование и работу с разными группировками.

О деталях спецоперации ничего не сообщается. Администрация США ранее обещала денежное вознаграждение в размере $1 млн за полезную информацию о местонахождении бен Ладена. 

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Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга

Ведомости
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Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении после вступления в должность выдвинуть сенатором от исполнительной власти города Валентину Матвиенко, которая сейчас является спикером Совета Федерации и сенатором от петербургского правительства.

«Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу», – приводит слова Беглова ТАСС. При регистрации на выборах губернатора Беглов указывал троих кандидатов в сенаторы от Петербурга – Матвиенко, Александра Ватагина и Максима Пратусевича.

Избирательная комиссия 11 сентября утвердила итоги голосования на выборах губернатора Петербурга. Беглов одержал победу с результатом 64,43%. В голосовании приняли участие более миллиона человек, явка составила 30%.

Матвиенко пришла в Совет Федерации в 2011 г. после победы на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. В этом же году она была единогласно избрана председателем верхней палаты парламента и стала первой женщиной в российской истории, занявшей столь высокий пост. До этого Матвиенко была губернатором Петербурга и полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Политика
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Депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение после выборов

Ведомости
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Только что избранный депутатом Мосгордумы справедливоросс Александр Соловьев объяснил РБК, почему после выборов с ним не могли связаться ни журналисты, ни избирком. По его словам, после дня голосования он решил взять несколько дней отдыха и провести их с семьей.

Ранее некоторые СМИ, а также политик Алексей Навальный усомнились в существовании Соловьева. Кандидат от «Справедливой России» выиграл выборы в 3-м округе на северо-западе Москвы, получив на 800 голосов больше, чем кандидат от власти. При этом Соловьев не вел кампании, не встречался с избирателями, у него нет предвыборной программы. На выборах он играл роль спойлера: справедливоросс Александр Сергеевич Соловьев должен был отбирать голоса у тезки Александра Юрьевича Соловьева из «Открытой России». Но последний не был зарегистрирован кандидатом в Мосгордуму.

За несколько дней до выборов Соловьев из «Справедливой России» стал кандидатом от «умного голосования» Навального, что, возможно, помогло ему одержать победу. Однако после выборов с новоизбранным депутатом не могли связаться не избирком, ни партийцы, ни журналисты.

В беседе с РБК Соловьев заявил, что термин «спойлер» он узнал только в этом году. Он отказался оценить вклад «умного голосования» в его победу, заявив, что его невозможно подсчитать. По словам Соловьева, он общался с избирателями перед выборами. «Есть такое понятие, как "летняя тактика" – общение в основном один на один с избирателем. Это старый добрый способ. После работы проходишь по дворам и общаешься с людьми, которых встречаешь», – рассказал он.

Соловьев добавил, что партия его кампанию не финансировала. Своим электоратом депутат назвал сторонников «Справедливой России», КПРФ и «Яблока» (кандидатов от двух последних партий не было в 3-м округе). Соловьеву 31 год, он окончил МАДИ по специальности «проектирование городских дорог и улиц». В разное время работал мастером на стройке и в правительстве Москвы.

Как прошли выборы в Мосгордуму

Политика
Новости

ГИБДД назвала водителя грузовика виновником ДТП в Ярославской области

Ведомости
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Водитель грузовика спровоцировал ДТП с автобусом в Ярославской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД. По предварительным данным, водитель фуры выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с пассажирским автобусом ПАЗ, сказал собеседник агентства.

ДТП произошло рядом с поселком Заячий Холм днем в субботу. По разным данным, в результате аварии погибли от семи до девяти человек, еще около 20 госпитализированы. Среди пострадавших один ребенок. Водители обоих транспортных средств погибли. Следователи начали проверку по факту случившегося.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию на личный контроль, сообщила ТАСС пресс-служба правительства региона. На месте работают криминалисты. Также к месту аварии выехали сотрудники Ространснадзора.

Политика
Новости

Семь человек погибли и 20 пострадали в ДТП с автобусом в Ярославской области

Ведомости
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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По предварительным данным, семь человек погибли и 20 пострадали.

Инцидент произошел в поселке Заячий Холм, уточнило агентство. О причинах случившегося пока ничего не сообщается. Были ли все погибшие пассажирами автобуса, тоже пока неизвестно.

Среди пострадавших есть ребенок, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. Информацию подтвердил собеседник ТАСС. Агентства уточняют, что автобус был марки ПАЗ, он столкнулся с большой фурой. Другие обстоятельства ДТП выясняются.

Бизнес
Новости

СМИ узнали об обложении акцизом электронных устройств для курения с 2020 года

Ведомости
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Министерство финансов разработало поправки к Налоговому кодексу, определяющие размер акциза на электронные системы доставки никотина (ЭСДН), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. По данным издания, уже с 2020 г. акциз на такую продукцию может быть установлен на уровне 50 руб. за устройство.

Под ЭСДН подразумеваются устройства, используемые для преобразования жидкости в пар. Разработать поправки, предполагающие обложение их акцизом, Минфину в мае этого года поручил премьер Дмитрий Медведев. Это вызвало возмущение у Japan American Tabaco и Juul Labs, выпускающих электронные сигареты. По мнению компаний, обложение ЭСДН акцизом поставит в выигрышное положение производителей устройств для нагревания табака. К ним относятся Iqos, которые выпускает Philip Morris International, и glo, разработанный British American Tobacco.

Однако, по данным «Коммерсанта», разработанные Минфином поправки включают и устройства для нагревания табака. Согласно документу, акциз на них также будет установлен в размере 50 руб. Кроме того, изменения подразумевают ежегодное повышения ставки налога на 2 руб. Минфин не ответил на вопросы издания.

Новый подход правительства не устраивает всех участников рынка. Так, гендиректор Juul Labs в России Виктор Украинский напомнил, что жидкость для электронных сигарет уже облагается акцизом. Кроме этого, акцизом облагается и табак, предназначенный для потребления путем нагревания.

Политика
Новости

Министр иностранных дел Украины заявил об оттепели между Москвой и Киевом

Ведомости
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в отношениях с Россией началась оттепель, сообщает информагентство «Украинские национальные новости».

«Насколько Россия готова сейчас договариваться – есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать», – сказал Пристайко. Он отметил, что частью стратегии Киева являются переговоры. «Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир», – добавил он.

Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Имена других вернувшихся в Россию в Кремле пообещали сообщить позже. В свою очередь на Украину вернулись украинские моряки, участвовавшие в конфликте в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов. Президент России Владимир Путин говорил, что обмен может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября сообщил, что Киев готовит списки для проведения с Россией нового этапа обмена удерживаемыми лицами. В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков допустил, что первая встреча президентов России и Украины может состояться в октябре на саммите нормандской четверки (Украины, России, Франции и Германии).

В Москву вернули задержанных Украиной

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