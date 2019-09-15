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Чемезов допустил ребрендинг самолета SSJ100

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов допустил ребрендинг самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после серии проблем, в том числе после катастрофы в «Шереметьево». Об этом он сообщил в интервью РБК. «Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», — отметил гендиректор «Ростеха», в который недавно вошла Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Комментируя претензии авиакомпаний к SSJ100, Чемезов подчеркнул, что у лайнера еще есть «детские болезни», которые со временем пройдут. Что касается претензий «Аэрофлота» (обладателя крупнейшего парка SSJ100) к сервисному обслуживанию самолетов, то это предмет солидарной ответственности, заявил Чемезов. «В "Аэрофлоте" считают, что за все должен отвечать ОАК. Мы говорим: давайте вместе, мы готовы вам помочь — создадим сервисную компанию, которая будет обслуживать эти самолеты», — пояснил гендиректор «Ростеха».

В конце мая «Аэрофлот» отменил конкурс по техобслуживанию Sukhoi Superjet 100 из-за того, что разошелся в оценке стоимости сервиса с производителем лайнера — компанией «Гражданские самолеты Сухого» (входит в ОАК).

В мае текущего года SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, однако спустя несколько минут после взлета запросил экстренную посадку из-за технических проблем. При посадке лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся, погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»