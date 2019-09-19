Burger King в Великобритании отказалась от пластиковых игрушек в детских наборах

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В Бурятии задержали шамана, который шел «изгонять Путина»

На границе Бурятии и Иркутской области задержан якутский шаман Александр Габышев, который шел пешком в Москву ради «обряда изгнания Путина», сообщают местные СМИ. На сайте МВД размещено сообщение о задержании на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» сотрудниками полиции мужчины 1958 года рождения, находящегося в розыске за совершение преступления на территории Якутии.

Как отмечает Znak.com, Габышев был задержан около 6.00 по местному времени. Издание указывает, что в задержании шамана участвовали полицейские, приехавшие на двух автобусах. Они скрутили шамана и увезли в сторону Улан-Удэ. По словам одного из собеседников издания, в отношении Габышева может быть возбуждено дело по ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).

В свою очередь издание «Тайга.инфо» указывает, что Габышева сопровождал его сторонник Виктор Егоров, который стал свидетелем задержания шамана. «Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием», – отметил он.

«Новая Бурятия» отмечает, что Габышева с территории Бурятии вывезли «читинские силовики за организацию несанкционированного митинга в Чите». Издание Saha Life опубликовало видеозапись разговора с очевидцем задержания шамана. По его словам, кроме Габышева никто не был задержан.

После подведения итогов выборов мэра в Улан-Удэ начались стихийные митинги. Кроме выражения сомнений в честности выборов протестующие просят освободить задержанных ранее попутчиков Габышева.

Якутский шаман Александр Габышев уже полгода идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 г., по его собственному утверждению, намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России «порождением темных сил», с которым под силу справиться только шаману. За более чем 2000 км пути Габышев пообщался с сотнями водителей, он публиковал видео этих разговоров в интернете.