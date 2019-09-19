Burger King в Великобритании отказалась от пластиковых игрушек в детских наборах
Сеть ресторанов Burger King в Великобритании отказалась от пластиковых игрушек в детских наборах, пишет газета The Independent. Это позволит сети сократить ежегодное производство 320 тонн пластиковых отходов.
Burger King приняла такое решение из-за петиции двух сестер — Эллы и Кэйтлин Макьюэн (им 9 и 7 лет соответственно). Летом они направили просьбу отказаться от пластиковых игрушек в Burger King и McDonald’s . Их петиция набрала более 1 млн подписей. Сеть McDonald’s пока не отказалась от пластиковых игрушек в Happy meal, но предлагает детям менять игрушки на фрукты, а со следующего года – на книги.
Кроме того, во всех британских ресторанах сети установят корзины, куда люди смогут выбрасывать бесплатные пластиковые игрушки, в том числе те, в которых продавались конфеты. Все эти игрушки обещают направить на переработку.