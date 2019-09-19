Никита Михалков зарегистрировался как индивидуальный предприниматель
Режиссер Никита Михалков 18 сентября зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». В качестве основного вида деятельности указано дополнительное образование детей и взрослых, а также издание книг, газет, журналов, производство кинофильмов. Первым на это внимание обратил «Интерфакс».
Михалков уже регистрировался как индивидуальный предприниматель в 1999 г., но в 2005 г. не прошел перерегистрацию. Сейчас это недействующий ИП.
Михалкову принадлежит 73,3% киностудии «Тритэ» и 20% анимационной студии «Меркатор анимэйшн». Режиссер занимается бизнесом не только в сфере кино. Он и его брат Андрей Кончаловский владеют сетью магазинов-кафе «Едим как дома». Им также принадлежит по 45% компании «Кмвендинг», которая занимается торговлей через автоматы.
«Ведомости» направили запрос представителю Михалкова.