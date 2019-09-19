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В России резко подорожал лосось

Оптовые цены на лосося, добытого российскими рыбаками, в этом году заметно выше, чем в прошлом, свидетельствуют данные Минсельхоза, на которые ссылается РБК. Основная причина — снижение улова на Дальнем Востоке, считают участники рынка, опрошенные изданием.

В сентябре горбуша, один из видов тихоокеанского лосося, стоит дороже по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 30%. Горбуша — самый распространенный по численности популяции и по объему вылова вид лосося в России. На Дальнем Востоке она сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, в центральной России – 155 руб. Цена на килограмм кеты на Дальнем Востоке выросла на 17% (цена – 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе – на 47% (до 250 руб.). Нерка подорожала на 14%.

Добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина, но основной промысел завершен. Всего, по данным на 17 сентября, выловлено около 458 000 т лососевых. В 2018 г. вылов составил 645 000 т. В Росрыболовстве заметили, что правильнее сравнивать вылов лосося по четным и нечетным годам из-за особенностей его жизненного цикла. В ведомстве напомнили, что по сравнению с 2017 г. вылов вырос на 37%.

Директор по связям с общественностью и госорганами «Ленты» Мария Филиппова рассказала РБК, что закупочные цены на красную рыбу увеличились в последнее время в пределах 15%.