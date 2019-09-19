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В России резко подорожал лосось

Ведомости
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Оптовые цены на лосося, добытого российскими рыбаками, в этом году заметно выше, чем в прошлом, свидетельствуют данные Минсельхоза, на которые ссылается РБК. Основная причина — снижение улова на Дальнем Востоке, считают участники рынка, опрошенные изданием.

В сентябре горбуша, один из видов тихоокеанского лосося, стоит дороже по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 30%. Горбуша — самый распространенный по численности популяции и по объему вылова вид лосося в России. На Дальнем Востоке она сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, в центральной России – 155 руб. Цена на килограмм кеты на Дальнем Востоке выросла на 17% (цена – 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе – на 47% (до 250 руб.). Нерка подорожала на 14%.

Добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина, но основной промысел завершен. Всего, по данным на 17 сентября, выловлено около 458 000 т лососевых. В 2018 г. вылов составил 645 000 т. В Росрыболовстве заметили, что правильнее сравнивать вылов лосося по четным и нечетным годам из-за особенностей его жизненного цикла. В ведомстве напомнили, что по сравнению с 2017 г. вылов вырос на 37%.

Директор по связям с общественностью и госорганами «Ленты» Мария Филиппова рассказала РБК, что закупочные цены на красную рыбу увеличились в последнее время в пределах 15%.

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В Брюсселе начались переговоры по транзиту газа через Украину

Ведомости
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Представители России, Евросоюза и Украины начали трехсторонние консультации по газу, сообщают ТАСС и «Интерфакс». В них участвуют министр энергетики России Александр Новак, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Стороны обсудят транзитные поставки газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 г. и позднее. Действующий контракт по транзиту истекает в декабре. Шефчович накануне консультаций указывал, что намерен добиваться заключения долгосрочного контракта на транзит, сроком не менее чем на 10 лет. Он подчеркивал, что это позволит сделать украинскую ГТС привлекательной для инвесторов.

Оржель ранее заявил, что Киев на консультациях поддержит позицию ЕК: бронирование «Газпромом» транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 млрд кубометров газа в год, доступность еще 30 млрд кубов для бронирования другим компаниям или «Газпрому» для краткосрочных контрактов.

Новак в свою очередь говорил, что Москва хотела бы продлить истекающий контракт на один год, хотя готова к тому, чтобы рассмотреть другие варианты.

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Superjob: большинство россиян поддерживают акции протеста в защиту коллег

Ведомости
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Почти половина россиян (44%) поддерживают акции профессиональных сообществ в защиту коллег, выяснил сервис по поиску работы Superjob. Не поддерживают такие мероприятия 18% опрошенных. Остальные 38% затруднились ответить на вопрос.

При этом мужчины, по данным Superjob, поддерживают акции активнее женщин. Наибольшую поддержку подобные мероприятия находят у молодежи: их одобряет каждый второй респондент моложе 24 лет, показал опрос.

Среди тех, кто поддерживает акции профессиональных сообществ, большинство (59%) готово участвовать в них.

Всего в опросе приняли участие 3000 граждан из всех округов страны, представители экономически активного населения.

Российские актеры театра и кино 18 сентября устроили в Москве одиночные пикеты возле администрации президента в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии по делу о массовых беспорядках. В июне подобную акцию проводили журналисты в поддержку коллеги Ивана Голунова.

Театр за одного актера

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В Москве задержан замдиректора департамента Минкультуры

Ведомости
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Правоохранительные органы Москвы задержали заместителя директора департамента Министерства культуры Павла Мосолова, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает «Интерфакс», Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство об аресте задержанного.

Вместе с Мосоловым по делу проходят руководитель центра сохранения объектов культурного наследия ФАУ «Роскапстрой» Владимир Цветнов, гендиректор «Смарт финанса» Татьяна Магдеева и Сергей Семиков. Ходатайства об их аресте тоже поступили в суд.

Всем четверым фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Мосолов работает в департаменте государственной охраны культурного наследия. Как рассказал «Интерфаксу» его адвокат, чиновник обвиняется в хищении более 20 млн руб. бюджетных средств, выделенных в период с 2011 по 2016 г. на реставрацию объектов культурного наследия на Соловецком архипелаге.

Весной 2016 г. по подозрению в особо крупном мошенничестве был задержан бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Его обвинили в хищении денег, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драматическом театре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре и еще нескольких объектах. В октябре 2017 г. суд приговорил его к 1,5 года колонии, но сразу освободил в связи с отбытием срока наказания в СИЗО. В январе Мосгорсуд ужесточил наказание Пирумову, назначив ему три года колонии.

На суде Пирумов признал вину, полностью погасил ущерб и выплатил штраф. В августе 2019 г. суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»

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В Петербурге задержали президента лишенного лицензии банка

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге президента банка «Прайм финанс» Михаила Табунова, сообщают «Фонтанка» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Фонтанка» уточняет, что в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по двум статьям – о фальсификации финансовых инструментов и присвоении чужого имущества. Табунов был задержан после обысков у сотрудников «Прайм финанса». Следственные действия проводились и в квартире самого президента банка в Поварском переулке.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Прайм финанс» в начале июня. На 1 мая кредитная организация занимала 366-е место в банковской системе страны по величине активов. ЦБ пояснял, что решил отозвать лицензию из-за того, что «Прайм финанс» полностью утратил собственные средства, а в его кассе была недостача в 268 млн руб. «При этом банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов», – объяснял регулятор.

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Политика
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Кремль заявил о перемене позиции Киева при подготовке встречи Путина и Зеленского

Ведомости
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Украинские власти поменяли позицию в вопросе особого статуса Донбасса, что не укладывается в прежние договоренности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как в Кремле отреагировали на позицию Киева по «формуле Штайнмайера», обеспечивающей особый статус Донбасса.

Представитель Кремля подчеркнул, что выдвижение условий к формуле стало новой позицией для стран, которые прежде соглашались с ней. Он добавил, что пока сложно оценить, как этот момент повлияет на развитие ситуации. По мнению Пескова, нужно продолжать работу по обеспечению Донбассу особого статуса, но непонятно, как это делать в условиях меняющейся позиции.

На вопрос, увязывает ли Кремль новую позицию Киева с возможностью проведения саммита «нормандской четверки», на котором должна состояться первая встреча российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, Песков ответил: «Встреча нормандского формата должна быть результативной. Для того, чтобы она была результативной, для начала нужно провести ревизию и подтвердить те договоренности, которые раньше принимались».

Песков подчеркнул, что изменение позиции Киева не способствует быстрому продвижению переговоров. «Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент (Владимир) Путин: он сам об этом говорил, что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу», – сказал он.

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Технологии
Новости

В компанию – продавца рекламы на каналах НМГ и «СТС медиа» выходит новый гендиректор

Ведомости
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Гендиректором сейл-хауса «Эверест» в ближайшее время станет Каролина Соколова, рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной медиакомпании. Представитель «Эвереста» это подтвердил.

«Эверест» занимается продажей рекламных спецпроектов на каналах «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС Медиа», а также взаимодействием с крупнейшими рекламодателями этих холдингов.

Соколова заменит в «Эвересте» Алексея Тостогана, который недавно был назначен гендиректором «Национального рекламного альянса» (НРА). Этот альянс отвечает за размещение рекламных роликов практически на всех федеральных телеканалах и контролирует 95% телерекламы в России. Спецпроектами каналы занимаются самостоятельно.

До этого Соколова работала в холдинге «Профмедиа», а затем – в «Газпром-медиа». С 2014 г. была руководителем отдела продаж сейлз-хауса «Газпром-медиа», отвечала за размещение рекламы на каналах «Пятница» и ТВ3.

Политика
Новости

Полиция задержала директора ФБК Ивана Жданова

Ведомости
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Полиция задержала директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова у его дома в Москве, сообщил на своей странице в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Жданова задержали по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение порядка организации или проведения публичного мероприятия), уточнил менеджер проектов ФБК Леонид Волков. Поводом стала «организация встреч с кандидатами летом». В ближайшее время Жданова доставят в Мещанский районный суд.

В Москве в середине июля начались акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них были не согласованы со столичной мэрией. Оппозиционеров, которым отказали в регистрации кандидатами, последовательно задерживали и арестовывали за нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Рекордсменом по числу арестов стал Илья Яшин. Его арестовывали пять раз подряд. Суммарно он провел под арестом более 40 дней.

Бизнес
Новости

Никита Михалков зарегистрировался как индивидуальный предприниматель

Ведомости
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Режиссер Никита Михалков 18 сентября зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». В качестве основного вида деятельности указано дополнительное образование детей и взрослых, а также издание книг, газет, журналов, производство кинофильмов. Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

Михалков уже регистрировался как индивидуальный предприниматель в 1999 г., но в 2005 г. не прошел перерегистрацию. Сейчас это недействующий ИП.

Михалкову принадлежит 73,3% киностудии «Тритэ» и 20% анимационной студии «Меркатор анимэйшн». Режиссер занимается бизнесом не только в сфере кино. Он и его брат Андрей Кончаловский владеют сетью магазинов-кафе «Едим как дома». Им также принадлежит по 45% компании «Кмвендинг», которая занимается торговлей через автоматы.

«Ведомости» направили запрос представителю Михалкова.

Политика
Новости

Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 28 сентября

Ведомости
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Московские власти согласовали митинг Либертарианской партии на проспекте Академика Сахарова 28 сентября. Об этом в своем Twitter сообщил один из лидеров партии Михаил Светов.

«Ранее по этой же заявке мы получили отказ, но, как и с митингом "За Голунова", власть переиграла свой ответ. Это значит, что 28 сентября мы проведем там митинг в поддержку жертв "Московского дела", "дела ФБК" и всех политзаключeнных», – отметил он.

Митинг пройдет с 15:00 до 17:00. Заявленное число участников – 20 000 человек.

Ранее мэрия отказывала члену политсовета московского отделения Партии перемен Эльвире Вихаревой и другим оппозиционерам в согласовании аналогичных акций каждые выходные, начиная с 10 августа. Большую часть заявок не согласовывали из-за уже запланированных в Москве мероприятий и предлагали перенести их в Марьино.

Бизнес
Новости

Burger King в Великобритании отказалась от пластиковых игрушек в детских наборах

Ведомости
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Сеть ресторанов Burger King в Великобритании отказалась от пластиковых игрушек в детских наборах, говорится в ее сообщении. Это позволит сети сократить ежегодное производство 320 т пластиковых отходов, отмечает Independent.

Burger King приняла такое решение из-за петиции двух сестер – Эллы и Кэйтлин Макьюэн (им 9 и 7 лет соответственно). Летом они направили просьбу отказаться от пластиковых игрушек в Burger King и McDonald’s . Их петиция набрала более 1 млн подписей. Кроме того, во всех британских ресторанах Burger King установят корзины, куда люди смогут выбрасывать бесплатные пластиковые игрушки, в том числе те, в которых продавались конфеты. Все эти игрушки обещают направить на переработку.

«Ведомости» отправили запрос представителю российского Burger King, не планирует ли сеть ввести аналогичный запрет в России.

Сеть McDonald’s в Британии пока не отказалась от пластиковых игрушек в Happy meal, но предлагает детям с октября менять игрушки на фрукты, а со следующего года – на книги. Как уточняет издание, ежегодно сеть продает по всему миру 1,2 млрд детских наборов Happy meal.

Ранее сеть McDonald's уже заявила о намерении сократить производство пластиковых отходов, отказавшись от использования пластиковых контейнеров для салатов и стаканчиков для мороженого. Сеть обещает к 2025 г. полностью перейти на упаковку, которую можно переработать или повторно использовать, уточняет газета.

Политика
Новости

Основательница РЕН ТВ Лесневская объяснила появление полиции на ее даче

Ведомости
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Обысков на даче соосновательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской никто не проводил, сообщает ТАСС со ссылкой на саму Лесневскую: «У меня сработала тревожная кнопка, приехала полиция и уехала. Все в порядке. Можете дезавуировать эту информацию (об обысках)».

Ранее журналистка Анна Качкаева написала в Twitter, что следователи пришли с обыском на дачу Лесневской в Подмосковье. «У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках – Ирена живет сейчас там – пришли следователи СК», – написала она. По словам Качкаевой, об обыске ей сообщила помощница Лесневской. Позже Качкаева удалила сообщение, пояснив, что сын Лесневской попросил ее это сделать. Она добавила, что следователи покинули дом Лесневской, помощь ей оказывает адвокат.

Лесневской 77 лет. Она работала на телевидении с 1965 г., вела авторские программы о литературе и искусстве. В 1991 г. стала соучредителем телеканала РЕН-ТВ. Являлась издателем российского журнала The New Times, выходящего в онлайн-версии. В 2013 г. передала издание журнала The New Times его главному редактору Евгении Альбац. Деревня Шмеленки, где находится дом Лесневской, расположена в Раменском районе Подмосковья.

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