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У учредителя Мурманского морского пароходства изъяли картины Айвазовского и Рериха

При обыске в доме учредителя компании «Мурманское морское пароходство» (ММП) изъяты предметы искусства, в том числе 11 картин Николая Рериха и картина Ивана Айвазовского «У берега Капри», сообщил Следственный комитет России (СКР). Ведомство указало, что одна из изъятых картин Рериха – «Поморяне. Вечер» – в 2009 г. оценивалась в $2,5–3 млн.

Также при обыске были изъяты документы, касающиеся деятельности офшорных компаний, сообщил СКР. Ведомство опубликовало видео с обысками, которые проводились не только дома у учредителя ММП, но и в представительстве компании в Москве.

О задержании члена совета директоров и учредителя Мурманского морского пароходства стало известно 18 сентября, в отношении него возбуждены два уголовных дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК). В сообщении СКР имя задержанного не называется. В четверг ему было предъявлено обвинение.

По версии следствия, руководство и правление Мурманского морского пароходства в 2014–2019 гг. принимали решения о незаконном выводе средств из оборота компании на общую сумму более 580 млн руб. Денежные средства расходовались на личные цели, в том числе на покупку акций ММП, говорится в сообщении СКР. Указанные действия, по его данным, привели к формированию задолженности по заработной плате на сумму более 100 млн руб. и невыплате налогов на 88 млн руб.

Мурманское морское пароходство было основано в 1939 г., это одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российском секторе Арктики. У компании начались трудности в 2018 г., когда в портах разных стран было арестовано несколько судов ММП. Некоторые из них были затем проданы за долги.

В начале сентября в Мурманске был задержан бывший гендиректор компании Алексей Глазунов. Его обвинили в уводе из-под налогообложения 88 млн руб., которые он перечислил контрагентам. Глазунов находится под домашним арестом.

В течение года руководство предприятия менялось несколько раз. Сейчас гендиректором ММП является Анатолий Юрасов, пишет «Интерфакс» (информация на сайте компании отсутствует). До февраля, по данным агентства, компанию возглавлял миноритарий Александр Брынцев. После ухода с должности он был оштрафован судом на 200 000 руб. за невыплату 2,9 млн руб. зарплат.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», 29,99% Мурманского морского пароходства владеет Николай Куликов, еще 57,66% принадлежат подконтрольным ему «Арктическим технологиям», 0,91% – у компании «Мурманскморстрой», 0,0025% – у Брынцева.