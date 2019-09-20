Бизнес

Новости

Pizza Hut начала продажу пиццы с растительным мясом в России

Сеть пиццерий Pizza Hut начала продажу в России пиццы с растительным мясом, которое производит стартап Beyond Meat. Об этом говорится в сообщении компании во «В контакте».

Речь идет о «легендарной пицце», подчеркивается в сообщении: помимо растительного мяса в ней есть томаты, болгарский перец и красный лук. Предложение действует только в двух ресторанах: на бульваре Энтузиастов, 2 в Москве и на Невском проспекте, 96 в Санкт-Петербурге.

Как рассказал Forbes гендиректор российского подразделения компании Александр Нигматуллин, продажи начались в четверг, 19 сентября. По его словам, при растущем спросе Pizza Hut планирует запустить продукт во всех 69 ресторанах сети в России в январе 2020 г. К 2021 г., добавил он, компания намерена вывести объем продаж с растительным мясом на уровень продаж классической пиццы.

Себестоимость растительного мяса на 45% выше, чем обычного, отметил Нигматуллин. Пиццы с таким мясом пока работает скорее на привлечение внимания и расширение аудитории, считает он.

12 сентября гендиректор сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что сеть добавит в меню блюда с котлетами Beyond Meat. Продажи начнутся в октябре, отметил он. В разговоре с «Коммерсантом» Гончаров сказал, что блюда с растительным мясом появится в 10 ресторанах сети. Издание писало, что продукция Beyond Meat уже есть в меню TGI Friday's, а также на полках сети магазинов «Лента». Кроме того, растительное мясо может появиться в «Перекрестке» и «Азбуке вкуса».

Стартап Beyond Meat, базирующийся в Лос-Анджелесе, основан в 2009 г. Компания производит аналоги мяса из растительных ингредиентов, например изолята горохового белка и кокосового масла. Она продает растительные котлеты для бургеров, сосиски и фарш.

В мае Beyond Meat провела IPO. Среди ее инвесторов – Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, сооснователь Twitter Биз Стоун и экс-гендиректор McDonald’s Дон Томпсон.