«Нафтогаз» рассчитал новые тарифы на транзит российского газа
«Нафтогаз Украины» разработал новые тарифы на транзит российского газа на 2020–2024 гг., сообщает Deutsche Welle. По данным издания, цифры озвучил председатель правления компании Андрей Коболев на следующий день после третьего раунда трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Евросоюзом.
Согласно представленной тарифной политике, при бронировании 60 млрд кубометров транзитных мощностей украинской газотранспортной системы тариф составит $3,21 за тысячу кубометров газа на 100 км. При бронировании 90 млрд кубометров – $2,56.
В текущем году Россия платит $2,61 за тысячу кубометров топлива. Эта сумма включает и налог на добавленную стоимость.
В четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза. На встрече Москва предложила Киеву временно продлить контракт. После переговоров министр энергетики России Александр Новак сообщил, что стороны обсудили и возможные объемы поставок газа, а также судебные споры «Нафтогаза» и «Газпрома».