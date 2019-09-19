У России и Украины появились шансы договориться о транзите газа

Валерий Шарифулин / ТАСС

Сегодня в Брюсселе прошел очередной тур трехсторонних переговоров Россия – Еврокомиссия – Украина, на которых обсуждались возможные сценарии продления транзита российского газа через Украину. Во встрече принимали участие министр энергетики России Александр Новак, его визави Алексей Оржель, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев и заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Встреча шла сначала в закрытом, а затем в расширенном формате, в сумме продлилась около полутора часов и ни к каким конкретным договоренностям ожидаемо не привела. Однако, по словам нескольких собеседников «Ведомостей», близких к участникам переговоров, на этот раз переговоры носили конструктивный характер.

Российская сторона увидела заинтересованность украинских коллег в продолжении работы с 1 января, сообщил после встречи министр энергетики России Александр Новак. Украинская делегация подготовила к встрече проект нормативной базы работы своей газотранспортной системы, соответствующий европейским нормам, сказал он. Российская сторона еще рассчитывает его изучить, но «если европейская система будет имплементирована на Украине с 1 января, Россия готова [в рамках этих норм] работать», цитирует Новака «Интерфакс». «Я уверен, что мы найдем все решения, чтобы поставки газа с 1 января не прерывались», – подчеркнул министр.

«Один из самых важных вопросов, который сегодня обсуждался, это вопрос правовой, – подтвердил чуть позднее предправления «Газпрома» Алексей Миллер телеканалу «Россия 24». – По какому праву может быть заключен новый контракт на транзит». Но есть вероятность, что к началу следующего года Украина не успеет создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора и перейти на новый формат работы, добавил Миллер. «И мы сегодня говорили о том, что в этом случае рассматривается план «Б» – продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени», – сказал предправления «Газпрома».

«Консультации прошли очень конструктивно, стороны слышат друг друга, – сказал после встречи министр энергетики Украины Алексей Оржель. – Европейская сторона будет сотрудничать и поддерживать Украину по части необходимых действий для сертификации оператора ГТС, российская сторона подтвердила, что она готова работать по европейским правилам» (цитата по «Интерфаксу»).

Ожидание создания независимого оператора украинской ГТС сейчас основной сценарий, рассматриваемый российской стороной, подтверждает собеседник, близкий к одной из сторон переговоров. Если Украина успеет завершить этот процесс к Новому году, «Газпром» готов работать в формате бронирования мощностей, если нет – тогда речь может идти только о краткосрочном соглашении. Вариант с заключением долгосрочного транзитного контракта с обязательными объемами прокачки «качай или плати» (сценарий, предлагавшийся Еврокомиссией. – «Ведомости»), российская сторона не рассматривает, подчеркнул собеседник.

За скобками переговоров остался целый ряд вопросов, так или иначе имеющих отношение к объемам транзита через Украину и традиционно накалявших обстановку ранее. Стороны не обсуждали на встрече ни решение Европейского суда по газопроводу OPAL, ни ход строительства «Северного потока – 2», сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак. Не было предметного обсуждения и самой острой темы, сопровождавшей предыдущие переговоры, – решения Стокгольмского арбитража, присудившего в прошлом году «Нафтогазу» компенсацию в размере $2,6 млрд.

«Вновь назначенный украинский министр не имел полномочий для обсуждения вопросов Стокгольмского арбитража. Не имел полномочий обсуждать вопросы прямых поставок российского газа на украинский рынок. Но мы изложили нашу позицию, она отфиксирована и украинской стороной, и со стороны ЕС», – добавил Миллер. По словам Новака, российская сторона еще раз подчеркнула, что считает необходимым урегулировать арбитражный спор «по нулевому варианту» в рамках мирового соглашения до конца этого года. А Миллер добавил, что вопрос будущего транзита необходимо решать в связке с обсуждением нового контракта на прямые поставки газа на Украину. «От этого [объемов закупки газа] зависит и работа газотранспортной системы Украины, от этого зависит, какие мощности «Газпром» сможет зарезервировать с нашей стороны, со стороны входа на территорию Украины. От этого зависит в том числе транзит через территорию Украины», – цитирует Миллера «Интерфакс».

В «Нафтогазе» характер прошедшей сегодня встречи также оценили как «конструктивный», а остающиеся разногласия прокомментировали крайне сдержанно. «Стороны провели анализ открытых вопросов, по которым в настоящее время нет единой позиции, и согласились продолжить переговоры в октябре», – говорится в сообщении украинской компании.

До завершения действующих контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза» на прямые поставки на Украину и транзит газа через ее территорию остается чуть более трех месяцев. Предметных обсуждений возможных параметров краткосрочного соглашения, на случай если Украина не успеет перевести ГТС в новый режим работы, пока не было, следует из слов Новака. Следующую трехстороннюю встречу предполагается провести через месяц, «но уверен, что в течение этого месяца будут двусторонние контакты», сказал Новак.

«Переход на европейские правила работы с украинской ГТС в интересах «Газпрома»: во-первых, они ему хорошо знакомы по работе в ЕС, во-вторых, минимизируют риски возникновения «необоснованных требований» со стороны оператора системы, потому что правила функционирования европейского газового рынка едины и условия функционирования в отдельных странах сопоставимы», – говорит директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Украина же наконец выполнит взятые на себя еще в 2011 г. обязательства по передаче ГТС независимому оператору газового рынка и снимет напряженность во взаимоотношениях с энергетическим сообществом, продолжает она.

«По опыту европейских стран в части адаптации их рынков к положениям Третьего энергопакета можно сказать, что шансов у Украины завершить этот путь к Новому году практически нет. Государства ЕС тратили на это годы (в среднем около 3–5)», – говорит она. На стороне Украины то, что к процессу привлечены европейские специалисты, которые реализовывали это в своих странах, все правила уже понятны, уже имеют платформы для бронирования мощностей, поэтому Украине не потребуется создавать свою собственную. «Поэтому сейчас однозначно можно сказать, что страна пройдет этот путь гораздо быстрее, чем государства ЕС», – добавляет она.

«Как и предполагалось, ключевых ответов на вопросы украинская делегация не дала, – комментирует замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. – Сейчас нет смысла рассуждать о минусах или плюсах работы по европейским правилам, так как они всегда заключаются в деталях, а до деталей еще далеко. Времени мало и это Украина, поэтому может потребоваться план «Б» с краткосрочным соглашением».