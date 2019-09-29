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Sky News сообщил о планах гендиректора BP Роберта Дадли уйти в отставку

Гендиректор британской нефтегазовой компании BP (British Petroleum) Роберт Дадли планирует покинуть свой пост в течение ближайших 12 месяцев, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. По его данным, 64-летний Дадли может объявить о предстоящей отставке уже в следующем месяце, когда BP будет представлять финансовые результаты за III квартал 2019 г.

Топ-менеджер уже подробно обсудил это решение с председателем правления BP Хельге Лундом, отмечает телеканал. Преемник Дадли на посту руководителя компании, по данным Sky News, пока не определен. Наиболее вероятным кандидатом источники называют вице-президента компании Бернарда Луни, отвечающего за разведку и освоение месторождений. Процесс передачи власти в компании может занять около года.

Пресс-служба BP отказалась комментировать информацию о возможном уходе Дадли. «Мы не комментируем спекуляции», – сказал «РИА Новости» представитель компании.

Американец Роберт Дадли возглавил британскую компанию в 2010 г. после взрыва на ее платформе в Мексиканском заливе и последовавшего падения акций BP. После этого компания стала предпринимать шаги по диверсификации своих активов, отказалась от многих нефтяных проектов и активно вкладывает деньги в зеленую энергетику и разработку сланцевых месторождений.

В 2003–2008 гг. Дадли возглавлял российскую ТНК-BP, которая в 2013 г. продала все свои нефтяные и газовые активы «Роснефти» за $55 млрд.