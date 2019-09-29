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Главный тренер «Спартака» ушел в отставку

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Причиной стали неудовлетворительные результаты клуба в последних матчах, говорится в сообщении. Сегодняшнее поражение в матче с «Оренбургом» стало для «Спартака» четвертым подряд в Российской футбольной премьер-лиге. Всего в 11 турах чемпионата команда проиграла пять раз, дважды сыграла вничью и одержала четыре победы. В настоящий момент «Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице с 14 очками.

К следующему матчу против «Краснодара» команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 г., сменив на этой должности испанца Рауля Рианчо, исполнявшего обязанности главного тренера после увольнения итальянца Массимо Карреры. Кузнецов пришел в «Спартак» вместе с Кононовым из тульского «Арсенала» в ноябре 2018-го и работал в качестве его ассистента.